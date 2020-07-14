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Новини 14 липня: легалізація грального бізнесу, рейтинги мера Києва

Вівторок, 14 липня 2020, 21:49

Рада легалізувала гральний бізнес, Кличко з великим відривом лідирує в боротьбі за крісло мера Києва — актуальні новини 14 липня.

Про гральний бізнес

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про державне регулювання грального бізнесу — його підтримали 248 нардепів.

Зали гральних автоматів дозволяється розміщувати в готелях з 3-5 зірками, казино — в п’ятизіркових готелях, в яких не менше 100 номерів (для Києва — не менше 150 номерів).

Деякі нардепи зареєстрували два проєкти постанов про скасування рішення Ради про легалізацію грального бізнесу — це блокує підписання закону.

Про рейтинги

Майже 44% респондентів готові підтримати мера Києва Віталія Кличка на чергових виборах міського голови — про це свідчать результати опитування центру Разумкова у червні-липні.

На другому місці за рівнем електоральної підтримки — Андрій Пальчевський (11%), далі йдуть Віктор Ляшко (6%), Ігор Смешко (5%).

Окрім цього, якби найближчим часом відбулися вибори до Київської міськради, найбільшу підтримку отримали б партії "Європейська солідарність" та "Слуга народу".

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