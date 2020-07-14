Новини 14 липня: легалізація грального бізнесу, рейтинги мера Києва

Рада легалізувала гральний бізнес, Кличко з великим відривом лідирує в боротьбі за крісло мера Києва — актуальні новини 14 липня.

Про гральний бізнес

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про державне регулювання грального бізнесу — його підтримали 248 нардепів.

Зали гральних автоматів дозволяється розміщувати в готелях з 3-5 зірками, казино — в п’ятизіркових готелях, в яких не менше 100 номерів (для Києва — не менше 150 номерів).

Деякі нардепи зареєстрували два проєкти постанов про скасування рішення Ради про легалізацію грального бізнесу — це блокує підписання закону.

Про рейтинги

Майже 44% респондентів готові підтримати мера Києва Віталія Кличка на чергових виборах міського голови — про це свідчать результати опитування центру Разумкова у червні-липні.

На другому місці за рівнем електоральної підтримки — Андрій Пальчевський (11%), далі йдуть Віктор Ляшко (6%), Ігор Смешко (5%).

Окрім цього, якби найближчим часом відбулися вибори до Київської міськради, найбільшу підтримку отримали б партії "Європейська солідарність" та "Слуга народу".

Про телеграм-канали Української правди

Багато пишемо про коронавірус і не тільки у наші Telegram-канали.

УП. Стрічка — короткі та оперативні новини про те, що відбувається прямо зараз;

УП. Кляті питання — відповіді на найпоширеніші питання, стислий переказ публікацій, підсумкові новини дня.

Радимо підписатися, на обидва канали, щоб бути в курсі найголовніших подій, важливої інформації та нічого не пропустити.

Про інші важливі новини

СБУ за підозрою в шахрайстві затримала Дмитра Штанька, який відомий тим, що фігурує в справі запису розмов брата глави ОП Андрія Єрмака Дениса.

Кабінет міністрів на наступному тижні розгляне необхідність продовження карантину.

Кількість країн, до яких можуть наразі в'їжджати українці, зросла до 25 — до списку додалися Багамські острови та Ліван.

Суд арештував на 2 місяці без права внесення застави Антона Желепу — винуватця ДТП під Києвом, в результаті якого загинули 4 членів сім’ї.

Міністерство цифрової трансформації працює над легалізацією криптовалют та блокчейну.

За минулу добу коронавірус в Україні підтвердили у 638 осіб, 14 хворих померло, водночас одужав 651 пацієнт.