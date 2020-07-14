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Новости 14 июля: легализация игорного бизнеса, рейтинги мэра Киева

Вторник, 14 июля 2020, 21:49
Новости 14 июля: легализация игорного бизнеса, рейтинги мэра Киева

Рада легализировала игорный бизнес, Кличко с большим отрывом лидирует в борьбе за кресло мэра Киева — актуальные новости 14 июля.

Об игорном бизнесе

Верховная Рада приняла законопроект о государственном регулировании игорного бизнеса — его поддержали 248 нардепов.

Залы игровых автоматов разрешается размещать в гостиницах с 3-5 звездами, казино — в пятизвездочных отелях категории, в которых не менее 100 номеров (для Киева — не менее 150 номеров).

Некоторые нардепы зарегистрировали два проекта постановлений об отмене решения Рады о легализации игорного бизнеса — это блокирует подписание закона.

О рейтингах

Почти 44% респондентов готовы поддержать мэра Киева Виталия Кличко на очередных выборах городского головы — об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова в июне-июле.

На втором месте по уровню электоральной поддержки — Андрей Пальчевский (11%), далее следуют Виктор Ляшко (6%), Игорь Смешко (5%).

Кроме этого, если бы в ближайшее время состоялись выборы в Киевский горсовет, наибольшую поддержку получили бы партии "Европейская солидарность" и "Слуга народа".

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О других важных новостях

СБУ по подозрению в мошенничестве задержала Дмитрия Штанько, который известен тем, что фигурирует в деле записи разговоров брата главы ОП Андрея Ермака Дениса.

Кабинет министров на следующей неделе рассмотрит необходимость продления карантина.

Количество стран, в которые могут въезжать украинцы, возросло до 25 — к списку добавились Багамские острова и Ливан.

Суд арестовал на 2 месяца без права внесения залога Антона Желепу — виновника ДТП под Киевом, в результате которого погибли 4 члена семьи.

Министерство цифровой трансформации работает над легализацией криптовалют и блокчейна.

За минувшие сутки коронавирус в Украине подтвердили у 638 человек, 14 больных умерли, при этом выздоровел 651 пациент.

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