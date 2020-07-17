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Рада закрила сесію, закон про мову не розглядали

П'ятниця, 17 липня 2020, 14:02
Фото з сайту Ради

Верховна Рада 17 липня закрила третю сесію 9 скликання.  

Джерело: спікер парламенту Дмитро Разумков на засіданні 17 липня  

Пряма мова: " Чергова четверта сесія розпочне свою роботу у вівторок, 1 вересня, о 10 годині ранку. Третю сесію Верховної Ради 9 скликання оголошую закритою".

Деталі: Перед закриттям сесії Разумков пожартував, що не для всіх нардепів закриття сесії є святом, бо не всі повернулись до зали. Деякі нардепи вигукнули, що закриття сесії – "це горе" і що "хочуть продовжувати".

Після цього спікер парламенту з усмішкою сказав, що "бажання виконано" і він чекає всіх у залі 21 липня о 12:00.  

У порядку денному засідання 17 липня був також скандальний проєкт закону "слуги народу" Максима Бужанського №2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо навчання державною мовою в закладах освіти",  який скасовує закон про мову, однак депутати не встигли дійти до розгляду цього питання.

Що було раніше: Фракція "Слуга народу" ініціювала проведення позачергової сесії Верховної Ради 21 липня.

Передісторія:

  • 13 липня заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко попросив внести до порядку денного роботи парламенту законопроєкт Бужанського.
  • Нардепи "Євросолідарності" закликали українців мобілізуватися біля стін парламенту 16 липня, щоб не допустити прийняття законопроєкту. 
  • Частина депутатів "Слуги народу" заявили, що стурбовані суспільною реакцією на законопроєкт Бужанського, тому не підтримуватимуть його під час винесення до зали.
  • Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь виступив проти законопроєкту, оскільки він може скасувати норму про 80% навчання у школах українською мовою.
  • Під Верховною Радою зранку 16 липня відбулася акція проти законопроєкту.

Ірина Балачук, УП
Теми: Верховна Радазаконодавствомова


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