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Рада закрыла сессию, закон о языке не рассматривали

Пятница, 17 июля 2020, 14:02
Рада закрыла сессию, закон о языке не рассматривали
Фото з сайта Рады

Верховная Рада 17 июля закрыла третью сессию 9 созыва.

Источник: спикер парламента Дмитрий Разумков на заседании 17 июля  

Прямая речь: "Очередная четвертая сессия начнет свою работу во вторник, 1 сентября, в 10:00 утра. Третью сессию Верховной Рады 9 созыва объявляю закрытой". 

Детали: Перед закрытием сессии Разумков пошутил, что не для всех нардепов закрытие сессии является праздником, потому что не все вернулись в зал. Некоторые нардепы крикнули, что закрытие сессии – "это горе" и что "хотят продолжать".

После этого спикер парламента с улыбкой сказал, что "желание выполнено" и он ждет всех в зале 21 июля в 12:00.

В повестке дня заседания 17 июля был также скандальный проект закона "слуги народа" Максима Бужанского №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обучения на государственном языке в учебных заведениях", отменяющий закон о языке, однако депутаты не успели дойти до рассмотрения этого вопроса.

Что было раньше: Фракция "Слуга народа" инициировала проведение внеочередной сессии Верховной Рады 21 июля.

Предыстория:

  • 13 июля заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко попросил внести в повестку дня работы парламента законопроект Бужанского.
  • Нардепы "Евросолидарности" призвали украинцев мобилизоваться у стен парламента 16 июля, чтобы не допустить принятия законопроекта.
  • Часть депутатов "Слуги народа" заявили, что обеспокоены общественной реакцией на законопроект Бужанского, поэтому не будут поддерживать его при вынесении в зал.
  • Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень выступил против законопроекта, поскольку он может отменить норму о 80% обучения в школах на украинском языке..
  • Под Верховной Радой утром 16 июля прошла акция против законопроекта "слуги народа" Максима Бужанского об отмене обучения на украинском языке в учебных заведениях.

Ирина Балачук, УП
Темы: Верховная Радазаконодательствоязык
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