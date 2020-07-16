Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

"Руки геть від мови!": під Радою збирається велелюдний мітинг

Четвер, 16 липня 2020, 09:49
Укрінформ

Під Верховною Радою зранку 16 липня проходить акція проти законопроєкту "слуги народу" Максима Бужанського щодо змін в частині скасуваня навчання українською мовою у закладах освіти.

Джерело: "Громадське радіо", "Укрінформ"

Деталі: Учасники тримають плакати на підтримку української мови.

 
 

Нараз на площі під парламентом перебувають більше 1000 осіб, повідомляє кореспондент "Укрінформу".

Водночас люди постійно продовжують підходити під Раду.

Вони тримають українські прапори, дехто одягнений у вишиванки, у багатьох і захисні маски з вишивкою.

Що передувало: Верховна Рада опублікувала прядок денний на 16 липня, в якому відсутній скандальний законопроєкт "Слуги народу" Максима Бужанського № 2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо навчання державною мовою в закладах освіти".

Довідково: Законопроєкт Максима Бужанського полягає у скасуванні частини закону про мови, яка вимагає перехід учнів 5-11 класів російськомовних шкіл на українську мову навчання з 1 вересня 2020 року.

Комітет Верховної Ради законопроєкт Бужанського відхилив.

Передісторія:

  • 13 липня заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко попросив внести до порядку денного роботи парламенту цей законопроєкт.
  • Нардепи "Євросолідарності" закликали українців мобілізуватися біля стін парламенту 16 липня, щоб не допустити прийняття законопроєкту. 
  • Частина депутатів "Слуги народу" заявили, що стурбовані суспільною реакцією на законопроєкт Бужанського, тому не підтримуватимуть його під час винесення до зали.
  • Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь виступив проти законопроєкту.

Теми: моваакціїВерховна Рада


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Нардепи призначили нового керівника Антимонопольного комітету

Рада призначила нового голову НБУ. "Голос" і "ЄС" утримались

фото"Руки геть від мови!": під Радою збирається велелюдний мітинг

За добу в Україні на коронавірус захворіли понад 800 людей

Українці зможуть відвідати ще одну країну без тесту на COVID-19 та карантину

Новини 15 липня: конкуренти Зеленського, умови роботи шкіл

Усі новини...
мова
Мовний омбудсмен виступив проти законопроєкту Бужанського
Частина "слуг" виступили проти законопроєкту Бужанського про мову і кличуть інших
"Слуги" виносять на розгляд Ради закон Бужанського про мову
Останні новини
11:58
Нардепи призначили нового керівника Антимонопольного комітету
11:54
На Львівщині за добу майже 200 нових випадків COVID-19
11:41
фотоПоліцейські спіймали 5 викрадачів столичного бізнесмена
11:37
Які місця для відпочинку в Україні найчастіше шукають в Google. Тренди
11:23
Рада звільнила керівника свого апарату
11:15
Рада призначила нового голову НБУ. "Голос" і "ЄС" утримались
11:03
Степанов розповів, чи планують знижувати прохідний бал на ЗНО для медиків і чому
11:02
фотоУ Миколаєві спалили автівку глави обласного осередку "Нацкорпусу"
10:59
Румуни з України поскаржилися Бухаресту на "примусову українізацію" та адмінреформу
10:48
Профільний комітет Ради проголосував за недовіру керівництву УЗ
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!