"Руки геть від мови!": під Радою збирається велелюдний мітинг
Під Верховною Радою зранку 16 липня проходить акція проти законопроєкту "слуги народу" Максима Бужанського щодо змін в частині скасуваня навчання українською мовою у закладах освіти.
Джерело: "Громадське радіо", "Укрінформ"
Деталі: Учасники тримають плакати на підтримку української мови.
Акція під Верховною Радою— Громадське радіо (@HromadskeRadio) July 16, 2020
Фото: Мар'яна Чорнієвич/Громадське радіо pic.twitter.com/ZqvkjH8Pvw
Нараз на площі під парламентом перебувають більше 1000 осіб, повідомляє кореспондент "Укрінформу".
Водночас люди постійно продовжують підходити під Раду.
Вони тримають українські прапори, дехто одягнений у вишиванки, у багатьох і захисні маски з вишивкою.
Що передувало: Верховна Рада опублікувала прядок денний на 16 липня, в якому відсутній скандальний законопроєкт "Слуги народу" Максима Бужанського № 2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо навчання державною мовою в закладах освіти".
Довідково: Законопроєкт Максима Бужанського полягає у скасуванні частини закону про мови, яка вимагає перехід учнів 5-11 класів російськомовних шкіл на українську мову навчання з 1 вересня 2020 року.
Комітет Верховної Ради законопроєкт Бужанського відхилив.
Передісторія:
- 13 липня заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко попросив внести до порядку денного роботи парламенту цей законопроєкт.
- Нардепи "Євросолідарності" закликали українців мобілізуватися біля стін парламенту 16 липня, щоб не допустити прийняття законопроєкту.
- Частина депутатів "Слуги народу" заявили, що стурбовані суспільною реакцією на законопроєкт Бужанського, тому не підтримуватимуть його під час винесення до зали.
- Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь виступив проти законопроєкту.