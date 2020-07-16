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"Руки геть від мови!": під Радою збирається велелюдний мітинг

Четвер, 16 липня 2020, 09:49
Руки геть від мови!: під Радою збирається велелюдний мітинг
Укрінформ

Під Верховною Радою зранку 16 липня проходить акція проти законопроєкту "слуги народу" Максима Бужанського щодо змін в частині скасуваня навчання українською мовою у закладах освіти.

Джерело: "Громадське радіо", "Укрінформ"

Деталі: Учасники тримають плакати на підтримку української мови.

 
 

Нараз на площі під парламентом перебувають більше 1000 осіб, повідомляє кореспондент "Укрінформу".

Водночас люди постійно продовжують підходити під Раду.

Вони тримають українські прапори, дехто одягнений у вишиванки, у багатьох і захисні маски з вишивкою.

Що передувало: Верховна Рада опублікувала прядок денний на 16 липня, в якому відсутній скандальний законопроєкт "Слуги народу" Максима Бужанського № 2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо навчання державною мовою в закладах освіти".

Довідково: Законопроєкт Максима Бужанського полягає у скасуванні частини закону про мови, яка вимагає перехід учнів 5-11 класів російськомовних шкіл на українську мову навчання з 1 вересня 2020 року.

Комітет Верховної Ради законопроєкт Бужанського відхилив.

Передісторія:

  • 13 липня заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко попросив внести до порядку денного роботи парламенту цей законопроєкт.
  • Нардепи "Євросолідарності" закликали українців мобілізуватися біля стін парламенту 16 липня, щоб не допустити прийняття законопроєкту. 
  • Частина депутатів "Слуги народу" заявили, що стурбовані суспільною реакцією на законопроєкт Бужанського, тому не підтримуватимуть його під час винесення до зали.
  • Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь виступив проти законопроєкту.

"Українська правда" у Threads

Теми: моваакціїВерховна Рада
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