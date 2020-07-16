"Руки геть від мови!": під Радою збирається велелюдний мітинг

Під Верховною Радою зранку 16 липня проходить акція проти законопроєкту "слуги народу" Максима Бужанського щодо змін в частині скасуваня навчання українською мовою у закладах освіти.

Джерело: "Громадське радіо", "Укрінформ"

Деталі: Учасники тримають плакати на підтримку української мови.

Акція під Верховною Радою



Фото: Мар'яна Чорнієвич/Громадське радіо pic.twitter.com/ZqvkjH8Pvw — Громадське радіо (@HromadskeRadio) July 16, 2020

Нараз на площі під парламентом перебувають більше 1000 осіб, повідомляє кореспондент "Укрінформу".

Водночас люди постійно продовжують підходити під Раду.

Вони тримають українські прапори, дехто одягнений у вишиванки, у багатьох і захисні маски з вишивкою.

Що передувало: Верховна Рада опублікувала прядок денний на 16 липня, в якому відсутній скандальний законопроєкт "Слуги народу" Максима Бужанського № 2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо навчання державною мовою в закладах освіти".

Довідково: Законопроєкт Максима Бужанського полягає у скасуванні частини закону про мови, яка вимагає перехід учнів 5-11 класів російськомовних шкіл на українську мову навчання з 1 вересня 2020 року.

Комітет Верховної Ради законопроєкт Бужанського відхилив.

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