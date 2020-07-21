Боевики передали еще одно тело погибшего защитника – ОС

21 июля представители российско-оккупационных войск передали еще одно тело павшего защитника Украине, погибшим может быть военный, которого до сих пор считали раненым.

Источник: штаб Операции объединенных сил

Дословно: "Пока личность погибшего не идентифицирована. Вероятно, это – третий военнослужащий, которого до сих пор считали раненым после циничного убийства морских пехотинцев 13 июля вблизи населенного пункта Зайцево, Донецкой области".

Детали: После проведения процедуры опознания, завершения судебно-медицинской экспертизы и оформления соответствующих документов, поисковая группа "Эвакуация 200" доставят тело к месту погребения.

О дате похорон героя сообщат дополнительно.

Предыстория: