Боевики передали еще одно тело погибшего защитника – ОС
Вторник, 21 июля 2020, 12:48
21 июля представители российско-оккупационных войск передали еще одно тело павшего защитника Украине, погибшим может быть военный, которого до сих пор считали раненым.
Источник: штаб Операции объединенных сил
Дословно: "Пока личность погибшего не идентифицирована. Вероятно, это – третий военнослужащий, которого до сих пор считали раненым после циничного убийства морских пехотинцев 13 июля вблизи населенного пункта Зайцево, Донецкой области".
Детали: После проведения процедуры опознания, завершения судебно-медицинской экспертизы и оформления соответствующих документов, поисковая группа "Эвакуация 200" доставят тело к месту погребения.
О дате похорон героя сообщат дополнительно.
Предыстория:
- 13 июля вблизи населенного пункта Зайцево украинский боец погиб, подорвавшись на взрывном устройстве.
- В тот же день забрать его тело отправилась группа украинских военных. Российско-оккупационные войска цинично обстреляли трех военнослужащих, которые должны были эвакуировать украинского бойца, который подорвался вблизи Зайцево.
- Вследствие вражеского огня погиб военный медик, один военнослужащий был ранен, а еще один получил боевую травму. Вечером 13 июля тела погибших и раненый воин находились на месте обстрела. Продолжались переговоры с СММ ОБСЕ об их эвакуации.
- 14 июля стало известно, что тело бойца, которого должны эвакуировать, боевики забрали себе.
- 15 июля украинская сторона забрала тело военнослужащего, погибшего 13 июля на Донбассе. О судьбе раненого и медика, который погиб при попытке эвакуации погибшего бойца, не сообщалось.
- 17 июля с временно оккупированной территории Украины передали неидентифицированное тело. Позже тело идентифицировали, как погибшего 13 июля военного медика Николая Илина.
Украинская правда