Рада відхилила законопроєкт, що дозволяє приховувати майно через дітей

Верховна Рада відхилила законопроєкт №3355-1 "Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення суб'єктів, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства", який дозволяв декларантам приховувати майно через дітей.

Джерело: засідання парламенту 21 липня

Пряма мова глави комітету з питань антикорупційної політики Анастасії Радіної: "Комітет з питань антикорупційної політики підготував цей законопроєкт до другого читання, і рекомендував Верховній Раді за результатами розгляду ухвалити його в другому читанні і в цілому. Однак надійшли зауваження від головного юридичного управління, і я візьму на себе сміливість запропонувати повернути його в комітет на повторне друге читання".

Деталі: Спікер Ради Дмитро Разумков поставив це питання на голосування. Але воно набрало лише 214 голосів.

Потім він спробував поставити питання на голосування вдруге. Але не зробив цього через шум у залі. Після цього Разумков сказав: "Відхилено" і перейшов до наступного питання.

Чому це важливо: Журналісти і НАЗК неодноразово виявляли невідповідність між доходами і коштовним майном низки чиновників. Дуже часто чиновники і посадовці переписують майно на родичів, або просто "забувають" вказувати його в декларації. Це може свідчити про їх корумпованість.

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Діти – не члени сім'ї? Пропозиції депутатів наприкінці декларування

Передісторія:

5 травня керівник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін у блозі на "Українській правді" повідомив, що група народних депутатів внесла на розгляд Верховної Ради законопроєкт, мета якого дозволити чиновникам не показувати в деклараціях позашлюбних дітей.

13 травня НАЗК виступило проти норми закону, яка дозволить приховувати майно через дітей.

Однак того ж дня нардепи підтримали за основу виключення з числа членів сім’ї суб’єкта декларування дітей, які з ним не проживають, що передбачено проєктом закону № 3355-1.



