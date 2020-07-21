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Рада відхилила законопроєкт, що дозволяє приховувати майно через дітей

Вівторок, 21 липня 2020, 15:34
Фото з сайту Ради

Верховна Рада відхилила законопроєкт №3355-1 "Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення суб'єктів, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства", який дозволяв декларантам приховувати майно через дітей.

Джерело: засідання парламенту 21 липня

Пряма мова глави комітету з питань антикорупційної політики Анастасії Радіної: "Комітет з питань антикорупційної політики підготував цей законопроєкт до другого читання, і рекомендував Верховній Раді за результатами розгляду ухвалити його в другому читанні і в цілому. Однак надійшли зауваження від головного юридичного управління, і я візьму на себе сміливість запропонувати повернути його в комітет на повторне друге читання".

Деталі: Спікер Ради Дмитро Разумков поставив це питання на голосування. Але воно набрало лише 214 голосів.  

Потім він спробував поставити питання на голосування вдруге. Але не зробив цього через шум у залі. Після цього Разумков сказав: "Відхилено" і перейшов до наступного питання.  

Чому це важливо: Журналісти і НАЗК неодноразово виявляли невідповідність між доходами і коштовним майном низки чиновників. Дуже часто чиновники і посадовці переписують майно на родичів, або просто "забувають" вказувати його в декларації. Це може свідчити про їх корумпованість. 

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Передісторія:


 

Ірина Балачук, УП
Теми: Верховна Радазаконодавстводекларації


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