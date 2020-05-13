Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада підтримала законопроєкт, який дозволить приховувати майно через дітей

Середа, 13 травня 2020, 18:42
Рада підтримала законопроєкт, який дозволить приховувати майно через дітей

Нардепи підтримали за основу виключення з числа членів сім’ї суб’єкта декларування дітей, які з ним не проживають, що передбачено проєктом закону № 3355-1.

Джерело: позачергове засідання парламенту

Деталі: За підтримку законопроєкту проголосували 244 нардепи.

Законопроєкт 3355-1 дозволяє уникати декларування майна чиновниками, якщо воно записане на неповнолітніх дітей, які не проживають з декларантом.

 

Чому це важливо: Чиновники, нардепи, члени Кабміну, державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування, військові посадові особи Збройних Сил України, судді тощо зобов’язані декларувати своє майно і доходи. За відповідністю статків і придбаного майна має слідкувати Національне агентство з запобігання корупції.

Чиновники мають декларувати не лише свої доходи, нерухомість, авто і коштовності, а й ті, які належать членам їхніх родин, або перебувають у них у користуванні.

З 18 жовтня 2019 року набрали чинності зміни до закону "Про запобігання корупції", які розширили коло близьких осіб та членів сім’ї суб’єктів декларування. Відтепер термін "близькі особи" в законі застосовується до племінника і племінниці, а також до батька та матері дружини (чоловіка) сина (дочки).

Також членами сім’ї суб’єкта декларування є його неповнолітні діти незалежно від спільного проживання, пов’язаності спільним побутом та наявності взаємних прав та обов’язків.

Крім того, публічним службовцям заборонено мати близьких осіб у прямому підпорядкуванні.

Журналісти і НАЗК неодноразово виявляли невідповідність між доходами і коштовним майном низки чиновників. Дуже часто чиновники і посадовці переписують майно на родичів, або просто "забувають" вказувати його в декларації. Це може свідчити про їх корумпованість. 

Читайте також: Весна. Сховаємо хто що вкрав 

Зміна до закону про електронне декларування: до чого тут позашлюбні діти? 

Діти – не члени сім'ї? Пропозиції депутатів наприкінці декларування

Передісторія:

13 травня НАЗК виступило проти норми закону, яка дозволить приховувати майно через дітей.

українська правда
Теми: Верховна Радазаконодавстводекларації
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
Верховна Рада
ЄБА просить підтримати законопроєкт Гетманцева про детінізацію ринку вживаних авто
Положення законопроєкту щодо англомовних фільмів буде доопрацьовано – нардеп
Прем’єр Іспанії виступив у Верховній Раді
Останні новини
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
По всій Україні оголосили тривогу: втретє злетів МіГ
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
15:25
Ще п’ятьох дітей повернули з окупації – Херсонська ОВА
15:24
Естонія виділила Україні пакет військової допомоги на €80 мільйонів
15:17
Нацбанк не бачить підстав для "друку" грошей
15:09
На Волині до трьох років тюрми засудили чоловіка, який відмовився служити з релігійних переконань
Усі новини...
Реклама: