Рада підтримала законопроєкт, який дозволить приховувати майно через дітей

Нардепи підтримали за основу виключення з числа членів сім’ї суб’єкта декларування дітей, які з ним не проживають, що передбачено проєктом закону № 3355-1.

Джерело: позачергове засідання парламенту

Деталі: За підтримку законопроєкту проголосували 244 нардепи.

Законопроєкт 3355-1 дозволяє уникати декларування майна чиновниками, якщо воно записане на неповнолітніх дітей, які не проживають з декларантом.

Чому це важливо: Чиновники, нардепи, члени Кабміну, державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування, військові посадові особи Збройних Сил України, судді тощо зобов’язані декларувати своє майно і доходи. За відповідністю статків і придбаного майна має слідкувати Національне агентство з запобігання корупції.

Чиновники мають декларувати не лише свої доходи, нерухомість, авто і коштовності, а й ті, які належать членам їхніх родин, або перебувають у них у користуванні.

З 18 жовтня 2019 року набрали чинності зміни до закону "Про запобігання корупції", які розширили коло близьких осіб та членів сім’ї суб’єктів декларування. Відтепер термін "близькі особи" в законі застосовується до племінника і племінниці, а також до батька та матері дружини (чоловіка) сина (дочки).

Також членами сім’ї суб’єкта декларування є його неповнолітні діти незалежно від спільного проживання, пов’язаності спільним побутом та наявності взаємних прав та обов’язків.

Крім того, публічним службовцям заборонено мати близьких осіб у прямому підпорядкуванні.

Журналісти і НАЗК неодноразово виявляли невідповідність між доходами і коштовним майном низки чиновників. Дуже часто чиновники і посадовці переписують майно на родичів, або просто "забувають" вказувати його в декларації. Це може свідчити про їх корумпованість.

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Передісторія:

5 травня керівник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін у блозі на "Українській правді" повідомив, що група народних депутатів внесла на розгляд Верховної Ради законопроєкт, мета якого дозволити чиновникам не показувати в деклараціях позашлюбних дітей.

Комітет з антикорупційної політики Верховної Ради підтримав та рекомендує приймати за основу і в цілому законопроект №3355-1, який дозволить чиновникам не показувати в деклараціях дітей і записане на них майно, якщо вони не живуть разом з декларантом.

13 травня НАЗК виступило проти норми закону, яка дозволить приховувати майно через дітей.