НАБУ оприлюднило нові записи судді Вовка зі скандального ОАСК
Національне антикорупційне бюро оприлюднили записи розмов з суддями Окружного адміністративного суду Києва, які свідчать про корупцію в цьому суді і Державній судовій адміністрації.
Джерело: пресслужба НАБУ
Деталі: НАБУ розслідує вчинення корупційних злочинів головою ОАСК Павлом Вовком та суддею цього суду, а також головою Державної судової адміністрації Зіновієм Холоднюком.
Бюро вже повідомляло про цей епізод рік тому.
У січні-лютому 2019 року Комісія з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя провела конкурс на посаду голови Державної судової адміністрації.
Голова ДСА Холоднюк не зміг на нього податися, оскільки не відповідав вимогам для кандидатів, тож вирішив, як пише НАБУ, завадити проведенню конкурсу і у такий спосіб зберегти посаду.
По допомогу він звернувся до Вовка, аби той перешкодив призначенню переможця конкурсу. Вовк погодився попросивши Холоднюка у відповідь ввести до складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів "своїх осіб", аби пройти кваліфікаційне оцінювання.
Розшифровку розмов можна почитати тут:
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"Вовчий суд" у голосах. Хто засвітився на плівках НАБУ з Окружного адмінсуду
Передісторія:
- НАБУ звинувачує голову ОАСК Павла Вовка у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їх роботі.
- 17 липня НАБУ презентувало 45-хвилинне відео про Вовка і ОАСК, де голова суду та суддя обговорювали, як будуть "владу захоплювати".
- Записи розмов, оприлюднені НАБУ, Павло Вовк назвав сфальсифікованими, і додав, що у відставку не збирається.
- Окружний адмінсуд Києва відомий такими скандальними рішеннями як: про відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, про протиправність дій директора НАБУ Артема Ситника і нардепа Сергія Лещенка щодо розголошення інформації про Пола Манафорта, скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку".
- Правоохоронці також розслідували справу про втручання керівництва Окружного адмінсуду в ухвалення рішень, вплив на роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та організацію прийняття завідомо неправосудних рішень.
- Сам Вовк заявляє, що іноземні агенти на замовлення інших держав намагаються захопити судову владу в Україні, щоб позбавити країну суверенітету, і що він буде боротися проти цього.