НАБУ оприлюднило нові записи судді Вовка зі скандального ОАСК

Національне антикорупційне бюро оприлюднили записи розмов з суддями Окружного адміністративного суду Києва, які свідчать про корупцію в цьому суді і Державній судовій адміністрації.

Джерело: пресслужба НАБУ

Деталі: НАБУ розслідує вчинення корупційних злочинів головою ОАСК Павлом Вовком та суддею цього суду, а також головою Державної судової адміністрації Зіновієм Холоднюком.

Бюро вже повідомляло про цей епізод рік тому.

У січні-лютому 2019 року Комісія з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя провела конкурс на посаду голови Державної судової адміністрації.

Голова ДСА Холоднюк не зміг на нього податися, оскільки не відповідав вимогам для кандидатів, тож вирішив, як пише НАБУ, завадити проведенню конкурсу і у такий спосіб зберегти посаду.

По допомогу він звернувся до Вовка, аби той перешкодив призначенню переможця конкурсу. Вовк погодився попросивши Холоднюка у відповідь ввести до складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів "своїх осіб", аби пройти кваліфікаційне оцінювання.

Розшифровку розмов можна почитати тут:

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"Вовчий суд" у голосах. Хто засвітився на плівках НАБУ з Окружного адмінсуду

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