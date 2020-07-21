НАБУ обнародовало новые записи судьи Вовка из скандального ОАСК

Национальное антикоррупционное бюро обнародовало записи разговоров с судьями Окружного административного суда Киева, которые свидетельствуют о коррупции в этом суде и Государственной судебной администрации.

Источник: пресс-служба НАБУ

Детали: НАБУ расследует совершение коррупционных преступлений головой ОАСК Павлом Вовком и судьями этого суда, а также председателем Государственной судебной администрации Зиновием Холоднюком.

Бюро уже сообщало об этом эпизоде год назад.

В январе-феврале 2019 Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы в системе правосудия провела конкурс на должность председателя Государственной судебной администрации.

Председатель ГСА Холоднюк не смог на него податься, поскольку не соответствовал требованиям для кандидатов, поэтому решил, как пишет НАБУ, помешать проведению конкурса и таким образом сохранить должность.

За помощью он обратился к Вовку, чтобы тот помешал назначению победителя конкурса.

Вовк согласился попросив Холоднюка в ответ ввести в состав Высшей квалификационной комиссии судей "своих лиц", чтобы пройти квалификационное оценивания.

Полный текст расшифровки читайте тут.

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