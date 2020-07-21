У Луцьку звільнили трьох заручників терориста
Вівторок, 21 липня 2020, 20:46
Міністерство внутрішніх справ звільнило трьох заручників, яких тримав в автобусі луцький терорист.
Джерело: глава МВС Арсен Аваков, його заступник Антон Геращенко у Facebook
Пряма мова Авакова: "Коваль забрав трьох заручників".
Деталі: Євген Коваль – заступник голови Нацполіції.
Геращенко уточнив, що серед звільнених – літня жінка, підліток та молода вагітна жінка.
Раніше повідомлялося, що серед заручників є дві вагітні жінки.
Коваль забрал трех заложников pic.twitter.com/t0WA6OLEbi— Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 21, 2020
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Передісторія:
- Вранці 21 липня у центрі Луцька озброєний чоловік забарикадувався з заручниками в автобусі Берестечко – Краснилівка. Він висунув ідеологічні вимоги до політиків, чиновників і суддів.
- Він зателефонував до поліції о 9:25 і представився Максимом Плохим. Волинські журналісти з’ясували, що справжнє ім’я терориста – Максим Кривош.
- В інтернеті за авторством Максима Плохого є книга "Філософія Злочинця", яка описує перебування автора в місцях позбавлення волі та його погляди на життя. За словами Плохого, єдине, чого він не може, – це "не бути злочинцем", тож виправити його неможливо.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що над звільненням громадян, працюють професіонали, а з озброєним чоловіком ведуться переговори.
- Пізніше захопленим в автобусі людям у Луцьку вдалося передати воду.
Українська правда