У Луцьку звільнили трьох заручників терориста

Міністерство внутрішніх справ звільнило трьох заручників, яких тримав в автобусі луцький терорист.

Джерело: глава МВС Арсен Аваков, його заступник Антон Геращенко у Facebook

Пряма мова Авакова: "Коваль забрав трьох заручників".

Деталі: Євген Коваль – заступник голови Нацполіції.

Геращенко уточнив, що серед звільнених – літня жінка, підліток та молода вагітна жінка.

Раніше повідомлялося, що серед заручників є дві вагітні жінки.

Коваль забрал трех заложников pic.twitter.com/t0WA6OLEbi — Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 21, 2020

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