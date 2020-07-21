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У Луцьку звільнили трьох заручників терориста

Вівторок, 21 липня 2020, 20:46
ВОЛИНЬ POST

Міністерство внутрішніх справ звільнило трьох заручників, яких тримав в автобусі луцький терорист.

Джерело: глава МВС Арсен Аваков, його заступник Антон Геращенко у Facebook

Пряма мова Авакова: "Коваль забрав трьох заручників".

Деталі: Євген Коваль – заступник голови Нацполіції.

Геращенко уточнив, що серед звільнених – літня жінка, підліток та молода вагітна жінка.

Раніше повідомлялося, що серед заручників є дві вагітні жінки. 

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Передісторія:

  • Вранці 21 липня у центрі Луцька озброєний чоловік забарикадувався з заручниками в автобусі Берестечко – Краснилівка. Він висунув ідеологічні вимоги до політиків, чиновників і суддів.
  • Він зателефонував до поліції о 9:25 і представився Максимом Плохим. Волинські журналісти з’ясували, що справжнє ім’я терориста – Максим Кривош.
  • В інтернеті за авторством Максима Плохого є книга "Філософія Злочинця", яка описує перебування автора в місцях позбавлення волі та його погляди на життя. За словами Плохого, єдине, чого він не може, – це "не бути злочинцем", тож виправити його неможливо.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що над звільненням громадян, працюють професіонали, а з озброєним чоловіком ведуться переговори.
  • Пізніше захопленим в автобусі людям у Луцьку вдалося передати воду.

Українська правда
Теми: МВСАваков


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