На місці теракту в Луцьку почали працювати криміналісти
Середа, 22 липня 2020, 01:45
На місці теракту в Луцьку почали роботу криміналісти, які зокрема намагатимуться визначити походження зброї.
Джерело: заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко
Пряма мова: "Україна готується відходити до сну, а на місці теракту в Луцьку всю ніч будуть працювати поліцейські-криміналісти.
З кожної одиниці зброї, з кожної гранати будуть зняті відбитки пальців, знайдені всі волоски, порошинки і сліди ДНК для визначення можливих спільників і пошуку джерел походження вогнепалу.
Попереду велика робота по відновленню всієї картини подій".
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Передісторія:
- Вранці 21 липня у центрі Луцька озброєний чоловік забарикадувався з заручниками в автобусі Берестечко – Краснилівка. Він висунув ідеологічні вимоги до політиків, чиновників і суддів.
- Він зателефонував до поліції о 9:25 і представився Максимом Плохим. Волинські журналісти з’ясували, що справжнє ім’я терориста – Максим Кривош.
- В інтернеті за авторством Максима Плохого є книга "Філософія Злочинця", яка описує перебування автора в місцях позбавлення волі та його погляди на життя. За словами Плохого, єдине, чого він не може, – це "не бути злочинцем", тож виправити його неможливо.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що над звільненням громадян, працюють професіонали, а з озброєним чоловіком ведуться переговори.