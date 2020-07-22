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На місці теракту в Луцьку почали працювати криміналісти

Середа, 22 липня 2020, 01:45
На місці теракту в Луцьку почали працювати криміналісти

На місці теракту в Луцьку почали роботу криміналісти, які зокрема намагатимуться визначити походження зброї.

Джерело: заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко

Пряма мова: "Україна готується відходити до сну, а на місці теракту в Луцьку всю ніч будуть працювати поліцейські-криміналісти.

З кожної одиниці зброї, з кожної гранати будуть зняті відбитки пальців, знайдені всі волоски, порошинки і сліди ДНК для визначення можливих спільників і пошуку джерел походження вогнепалу.

Попереду велика робота по відновленню всієї картини подій".

 
 
 

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Передісторія:

  • Вранці 21 липня у центрі Луцька озброєний чоловік забарикадувався з заручниками в автобусі Берестечко – Краснилівка. Він висунув ідеологічні вимоги до політиків, чиновників і суддів.
  • Він зателефонував до поліції о 9:25 і представився Максимом Плохим. Волинські журналісти з’ясували, що справжнє ім’я терориста – Максим Кривош.
  • В інтернеті за авторством Максима Плохого є книга "Філософія Злочинця", яка описує перебування автора в місцях позбавлення волі та його погляди на життя. За словами Плохого, єдине, чого він не може, – це "не бути злочинцем", тож виправити його неможливо.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що над звільненням громадян, працюють професіонали, а з озброєним чоловіком ведуться переговори.

"Українська правда" у Threads

Теми: Луцьктерактполіція
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