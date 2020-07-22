На місці теракту в Луцьку почали працювати криміналісти

На місці теракту в Луцьку почали роботу криміналісти, які зокрема намагатимуться визначити походження зброї.

Джерело: заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко

Пряма мова: "Україна готується відходити до сну, а на місці теракту в Луцьку всю ніч будуть працювати поліцейські-криміналісти.

З кожної одиниці зброї, з кожної гранати будуть зняті відбитки пальців, знайдені всі волоски, порошинки і сліди ДНК для визначення можливих спільників і пошуку джерел походження вогнепалу.

Попереду велика робота по відновленню всієї картини подій".

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