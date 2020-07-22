На месте теракта в Луцке начали работать криминалисты

На месте теракта в Луцке начали работу криминалисты, которые в частности пытаются определить происхождение оружия.

Источник: заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко

Прямая речь: "Украина готовится отходить ко сну, а на месте теракта в Луцке всю ночь будут работать полицейские-криминалисты.

С каждой единицы оружия, с каждой гранаты будут сняты отпечатки пальцев, найденные все волоски, пылинки и следы ДНК для определения возможных сообщников и поиска источников происхождения огнестрела.

Впереди большая работа по восстановлению всей картины событий".

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