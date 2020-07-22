На месте теракта в Луцке начали работать криминалисты
Среда, 22 июля 2020, 01:45
На месте теракта в Луцке начали работу криминалисты, которые в частности пытаются определить происхождение оружия.
Источник: заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко
Прямая речь: "Украина готовится отходить ко сну, а на месте теракта в Луцке всю ночь будут работать полицейские-криминалисты.
С каждой единицы оружия, с каждой гранаты будут сняты отпечатки пальцев, найденные все волоски, пылинки и следы ДНК для определения возможных сообщников и поиска источников происхождения огнестрела.
Впереди большая работа по восстановлению всей картины событий".
Читайте также: Терроризм в центре города. Кто взял в заложники пассажиров маршрутки в Луцке
О чем фильм "Земляне", который приказал смотреть Зеленский
Предыстория:
- Утром 21 июня в центре Луцка вооруженный мужчина забаррикадировался с заложниками в автобусе Берестечко - Красниловка. Он выдвинул идеологические требования к политикам, чиновникам и судьям.
- Он позвонил в полицию в 9:25 и представился Максимом Плохим. Волынские журналисты выяснили, что настоящее имя террориста - Максим Кривош.
- В интернете за авторством Максима Плохого есть книга "Философия Преступника", которая описывает пребывание автора в местах лишения свободы и его взгляды на жизнь. По словам Плохого, единственное, чего он не может, - это "не быть преступником", поэтому исправить его невозможно.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что над освобождением граждан, работают профессионалы, а с вооруженным человеком ведутся переговоры.