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Зникнення контейнерів із сигаретами: завершено розслідування щодо експоліцейських

Середа, 22 липня 2020, 11:01
Зникнення контейнерів із сигаретами: завершено розслідування щодо експоліцейських

Антикорупційники повідомляють про завершення досудовго розслідування у справі за підозрою колишнього очільника ГУ НП в Одеській області Дмитра Головіна, його заступника та двох керівників приватних товариств.

Джерело: Національне антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Дослівно: "Наразі матеріали справи відкриті підозрюваним та їх захисникам для ознайомлення. Після чого обвинувальний акт буде скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті".

Деталі: Слідство встановило, що керівники приватних компаній у змові з екскерівниками Нацполіції Одещини у 2018 році незаконно заволоділи великою партією контрафактної тютюнової продукції, яка мала статус речових доказів у кримінальному провадженні, що розслідували слідчі ГУ НП Одеської області.

Після чого випустили її в незаконний обіг. Йдеться про партію обсягом у сім морських контейнерів, вартість яких, за результатами експертизи перевищує 13 млн грн.

Фактично тютюнові вироби вивезені із складу, де зберігалися і були переміщені на інший склад, вказаний керівництвом ГУ НП, звідки вони через короткий проміжок часу зникли.

Дії осіб кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем").

Крім того, колишнім посадовцям Нацполіції додатково інкриміновано ст. 366-1 КК України, тобто внесення недостовірних відомостей до декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

В рамках слідства встановлено, що Головін не вказав у декларації за 2018 рік право користування квартирою у Києві загальною площею понад 100 кв.м., а також право власності дружини на цінні папери, вартість яких сягає близько 1 млн гривень.

Його колишній заступник не зазначив у деклараціях за 2016-2018 роки нерухомість у Одесі, зокрема земельну ділянку із розташованими на ній садовими будинками загальною площею понад 400 кв. м. та квартиру площею понад 60 кв. м., які належать його колишній дружині, з якою підозрюваний пов’язаний спільним побутом. Крім того, він не вказав ще одну квартиру, яка належить йому на праві спільної сумісної власності.

Передісторія:

  • 25 липня 2018 року правоохоронці затримали Головіна за розкрадання в особливо великих розмірах. Головіна та його заступника підозрюють у заволодінні тютюновою продукцією, яка була речовим доказом у поліцейському розслідуванні. 
  • Йдеться про партію тютюнової продукції обсягом 7 морських контейнерів. Ринкова вартість складає приблизно 50 мільйонів гривень.
  • Слідство у справі Головіна вважає, що до злочинної схеми його залучив заступник Костянтин Гейко.
  • Головіна та його заступника відправили під домашній арешт.
  • 17 січня 2019 року Головіну змінили запобіжний захід

Українська правда
Теми: Одеська областьНАБУАнтикорупційна прокуратураполіція
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