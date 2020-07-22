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"Растаявшие" контейнеры с сигаретами: завершено расследование по экс-полицейским

Среда, 22 июля 2020, 11:01
Растаявшие контейнеры с сигаретами: завершено расследование по экс-полицейским

Антикорупционщки сообщают о завершении досудебного расследования по делу по подозрению бывшего главы ГУ ЧП в Одесской области Дмитрия Головина, его заместителя и двух руководителей частных обществ.

Источник: Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура

Дословно: "Сейчас материалы дела открыты подозреваемым и их защитникам для ознакомления. После чего обвинительный акт будет направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу".

Детали: Следствие установило, что руководители частных компаний в сговоре с экс-начальниками Нацполиции Одесской области в ​​2018 году незаконно завладели крупной партией контрафактной табачной продукции, имевшей статус вещественных доказательств в уголовном производстве, что расследовали следователи ГУ ЧП Одесской области.

После чего выпустили ее в незаконный оборот. Речь идет о партии объемом в семь морских контейнеров, стоимость которых, по результатам экспертизы превышает 13 млн грн.

Фактически табачные изделия были вывезены со склада, где хранились и перемещены на другой склад, указанный руководством ГУ ЧП, откуда они через короткий промежуток времени исчезли.

Действия лиц квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины ( "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").

Кроме того, бывшим чиновникам Нацполиции дополнительно инкриминируется ст. 366-1 УК Украины, то есть внесение недостоверных сведений в декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

В рамках следствия установлено, что Головин не указал в декларации за 2018 год право пользования квартирой в Киеве общей площадью более 100 кв.м., а также право собственности жены на ценные бумаги, стоимость которых составляет около 1 млн гривен.

Его бывший заместитель не указал в декларациях за 2016-2018 годы недвижимость в Одессе, в частности земельный участок с расположенными на ней садовыми домами общей площадью более 400 кв. м. и квартиру площадью более 60 кв. м., принадлежащих его бывшей жене, с которой подозреваемый связан общим бытом. Кроме того, он не указал еще одну квартиру, которая принадлежит им на праве общей совместной собственности.

Предыстория:

  • 25 июля 2018 года правоохранители задержали Головина за хищения в особо крупных размерах. Головина и его заместителя подозревают в завладении табачной продукцией, которая была вещдоком в полицейском расследовании. 
  • Речь идет о партии табачной продукции объемом 7 морских контейнеров. Рыночная стоимость – примерно 50 млн грн. 
  • Следствие по делу Головина считает, что к преступной схеме его привлек заместитель Константин Гейко
  • Головина и его заместителя отправили под домашний арест.
  • 17 января 2019 года Головину изменили меру пресечения

Украинская правда

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Темы: Одесская областьНАБУАнтикоррупционная прокуратураполиция
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