Справа Шеремета: низка інститутів відмовилися провести експертизу ходи
Адвокат підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко заявив, що провідні інститути відмовилися встановити психологічний портрет у відео.
Джерело: адвокат Тарас Безпалий у Facebook
Пряма мова Безпалого: Єдиним основним доказом є експертиза ходи Айвона Бірча з Англії (проводиться лише в трьох країнах світу, відсутня методика, відсутні "чорні скриньки", низька доказова якість) й експертиза портретно-психологічна (КНДІСЕ, експерти Ірхін та Семенець).
Цікавим є те, що саме про цю експертизу вказують високопосадовці, як на беззаперечніший доказ причетності Кузьменко до вчинення вбивства Павла Шеремета.
Проте, коли адвокати звернулись до низки провідних інститутів, всі сказали, що встановити психологічний портрет по відео, а тим паче порівняти 2 відео, неможливо, бо це протирічить самому предмету експертизи, відсутня методика".
Деталі: Він також зазначив, що Мін’юст відкрив дисциплінарне провадження стосовно цих двох експертів.
Про портретно-психологічну експертизу та експертизу ходи Бірча в справі про вбивство Павла Шеремета. 12.12.2019 на...Опубліковано Тарасом Безпалим Середа, 22 липня 2020 р.
Читайте також: Вбивство Шеремета. Що відбувається зі справою, відкриті питання та відповіді
Робота над помилками і незняті питання. Що означає нова версія слідства у справі Шеремета
Передісторія:
- Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
- 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.
- 22 травня 2020 року слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Розслідування щодо замовників виокремлене в іншу справу і триває.
- Кузьменко та Антоненко перебувають під вартою. Дугарь відправили спочатку під цілодобовий, наразі вона перебуває під заставою.
- Речник МВС в особистій переписці, опублікованій у мережі, натякнув, що до вбивства Шеремета може бути причетне СБУ.
- Усі затримані заперечують свою причетність до злочину. Захист Антоненка стверджує, що він вищий за вбивцю. Адвокати Дугарь наполягають, що вона має алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна, і необ’єктивна. Кузьменко також розкритикувала експертизу.