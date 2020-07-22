Справа Шеремета: низка інститутів відмовилися провести експертизу ходи

Адвокат підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко заявив, що провідні інститути відмовилися встановити психологічний портрет у відео.

Джерело: адвокат Тарас Безпалий у Facebook

Пряма мова Безпалого: Єдиним основним доказом є експертиза ходи Айвона Бірча з Англії (проводиться лише в трьох країнах світу, відсутня методика, відсутні "чорні скриньки", низька доказова якість) й експертиза портретно-психологічна (КНДІСЕ, експерти Ірхін та Семенець).

Цікавим є те, що саме про цю експертизу вказують високопосадовці, як на беззаперечніший доказ причетності Кузьменко до вчинення вбивства Павла Шеремета.

Проте, коли адвокати звернулись до низки провідних інститутів, всі сказали, що встановити психологічний портрет по відео, а тим паче порівняти 2 відео, неможливо, бо це протирічить самому предмету експертизи, відсутня методика".

Деталі: Він також зазначив, що Мін’юст відкрив дисциплінарне провадження стосовно цих двох експертів.

Про портретно-психологічну експертизу та експертизу ходи Бірча в справі про вбивство Павла Шеремета. 12.12.2019 на... Опубліковано Тарасом Безпалим Середа, 22 липня 2020 р.

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