Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Справа Шеремета: низка інститутів відмовилися провести експертизу ходи

Середа, 22 липня 2020, 22:16

Адвокат підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко заявив, що провідні інститути відмовилися встановити психологічний портрет у відео.

Джерело: адвокат Тарас Безпалий у Facebook

Пряма мова Безпалого: Єдиним основним доказом є експертиза ходи Айвона Бірча з Англії (проводиться лише в трьох країнах світу, відсутня методика, відсутні "чорні скриньки", низька доказова якість) й експертиза портретно-психологічна (КНДІСЕ, експерти Ірхін та Семенець).

Цікавим є те, що саме про цю експертизу вказують високопосадовці, як на беззаперечніший доказ причетності Кузьменко до вчинення вбивства Павла Шеремета.

Проте, коли адвокати звернулись до низки провідних інститутів, всі сказали, що встановити психологічний портрет по відео, а тим паче порівняти 2 відео, неможливо, бо це протирічить самому предмету експертизи, відсутня методика".

Деталі: Він також зазначив, що Мін’юст відкрив дисциплінарне провадження стосовно цих двох експертів.

Про портретно-психологічну експертизу та експертизу ходи Бірча в справі про вбивство Павла Шеремета. 12.12.2019 на...

Опубліковано Тарасом Безпалим Середа, 22 липня 2020 р.

Читайте також: Вбивство Шеремета. Що відбувається зі справою, відкриті питання та відповіді

Робота над помилками і незняті питання. Що означає нова версія слідства у справі Шеремета

Передісторія:

  • Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь. 
  • 22 травня 2020 року слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Розслідування щодо замовників виокремлене в іншу справу і триває.
  • Кузьменко та Антоненко перебувають під вартою. Дугарь відправили спочатку під цілодобовий, наразі вона перебуває під заставою.
  • Речник МВС в особистій переписці, опублікованій у мережі, натякнув, що до вбивства Шеремета може бути причетне СБУ.
  • Усі затримані заперечують свою причетність до злочину. Захист Антоненка стверджує, що він вищий за вбивцю. Адвокати Дугарь наполягають, що вона має алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна, і необ’єктивна. Кузьменко також розкритикувала експертизу.

Українська правда
Теми: Справа Шереметасуд


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У ТКГ домовилися про повне припинення вогню з 27 липня

Новини 22 липня: "луцький теракт", продовження карантину

У Порошенка відповіли на заяву Жванії: Суцільний фейк

оновлено, фотоІдентифікували росіян, які розстріляли нацгвардійців у 2014 році

Суд Варшави заарештував екскерівника Укравтодору на три місяці

На стадіони України почнуть пускати глядачів

Усі новини...
Справа Шеремета
Головні новини понеділка і ночі: затримання Новака, річниця загибелі Шеремета
МВС про справу Шеремета: Вже 57 днів захист знайомиться з матеріалами
Медіарух про справу Шеремета: Доказів недостатньо, вимагаємо справедливості
Останні новини
23:31
НАБУ не може вручити повістки суддям ОАСК: ті пішли у відпустку
23:01
Частину ліжок для хворих COVID-19 згортають на Буковині
22:36
У ТКГ домовилися про повне припинення вогню з 27 липня
22:16
документСправа Шеремета: низка інститутів відмовилися провести експертизу ходи
21:48
Новини 22 липня: "луцький теракт", продовження карантину
21:25
Коронавірус виявили у працівників районного суду на Хмельниччині
21:03
У Порошенка відповіли на заяву Жванії: Суцільний фейк
20:50
Новини економіки: нове міністерство, епопея з "зеленим" тарифом
20:32
Прем'єр Британії: Росія не впливала на голосування за Brexit
20:16
Міністр економіки назвав зміцнення гривні причиною падіння економіки
Усі новини...