Дело Шеремета: ряд институтов отказался провести экспертизу походки

Адвокат подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко заявил, что ведущие институты отказались установить психологический портрет в видео.

Источник: адвокат Тарас Безпалый в Facebook

Прямая речь Безпалого: Единственным основным доказательством является экспертиза походки Айвон Бирча из Англии (проводится только в трех странах мира, отсутствует методика, отсутствуют "черные ящики", низкое доказательное качество) и экспертиза портретно-психологическая (КНИИСЭ, эксперты Ирхина и Семенец).

Интересно, что именно об этой экспертизе указывают чиновники, как на наиболее безоговорочное доказательство причастности Кузьменко к совершению убийства Павла Шеремета.

Однако, когда адвокаты обратились к ряду ведущих институтов, все сказали, что установить психологический портрет видео, а тем более сравнить 2 видео, невозможно, потому что это противоречит самому предмету экспертизы, отсутствует методика".

Детали: Он также отметил, что Минюст открыл дисциплинарное производство в отношении этих двух экспертов.

Про портретно-психологічну експертизу та експертизу ходи Бірча в справі про вбивство Павла Шеремета. 12.12.2019 на... Опубліковано Тарасом Безпалим Середа, 22 липня 2020 р.

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