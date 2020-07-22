Дело Шеремета: ряд институтов отказался провести экспертизу походки
Адвокат подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко заявил, что ведущие институты отказались установить психологический портрет в видео.
Источник: адвокат Тарас Безпалый в Facebook
Прямая речь Безпалого: Единственным основным доказательством является экспертиза походки Айвон Бирча из Англии (проводится только в трех странах мира, отсутствует методика, отсутствуют "черные ящики", низкое доказательное качество) и экспертиза портретно-психологическая (КНИИСЭ, эксперты Ирхина и Семенец).
Интересно, что именно об этой экспертизе указывают чиновники, как на наиболее безоговорочное доказательство причастности Кузьменко к совершению убийства Павла Шеремета.
Однако, когда адвокаты обратились к ряду ведущих институтов, все сказали, что установить психологический портрет видео, а тем более сравнить 2 видео, невозможно, потому что это противоречит самому предмету экспертизы, отсутствует методика".
Детали: Он также отметил, что Минюст открыл дисциплинарное производство в отношении этих двух экспертов.
Про портретно-психологічну експертизу та експертизу ходи Бірча в справі про вбивство Павла Шеремета. 12.12.2019 на...Опубліковано Тарасом Безпалим Середа, 22 липня 2020 р.
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Предыстория:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
- 22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается.
- Кузьменко и Антоненко находятся под арестом. Дугарь отправили сначала под круглосуточный, на данный момент она находится под залогом.
- Пресс-секретарь МВД в личной переписке, опубликованной в сети, намекнул, что к убийству Шеремета может быть причастно СБУ.
- Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.