НАБУ не может вручить повестки судьям ОАСК: те ушли в отпуск
В Окружном административном суде города Киева заявили, что не могут передать восьми своим судьям повестки на допросы в НАБУ, потому что все они в отпусках.
Источник: пресс-служба суда
Детали: В суде 20 июля получило с НАБУ повестки о вызовах на допросы председателя суда Павла Вовка, его заместителя Евгения Аблова, судью-спикера ОАСК Богдана Санина и судей Игоря Качуры, Алексея Огурцова, Игоря Погрибниченко, Виктора Шулежко, Владимира Келеберды.
В суде заявили, что осуществление вызовов судей во время пребывания в очередных отпусках является нарушением конституционного права граждан на отдых.
Дословно: "С целью предупреждения возможных спекуляций по этому поводу, считаем необходимым сообщить, что передать повестки указанным лицам не представляется возможным, в связи с пребыванием последних в плановых ежегодных отпусках соответствии с утвержденным графиком отпусков".
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Предыстория:
- НАБУ обвиняет главу ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.
- 17 июля НАБУ представило 45-минутное видео Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обговаривали, как будут"власть захватывать".
- Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Павел Вовк назвал сфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.
- Окружной админсуд Киева известен скандальными решениями об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, о противоправности действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко при разглашении информации о Поле Манафорте, об отмене решения о национализации"Приватбанка".
- Правоохранители также расследовали дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.
- Сам Вовк заявляет, что иностранные агенты на заказ других государств пытаются захватитьсудебную власть в Украине, чтобы лишить страну суверенитета, и что он будет бороться против этого.