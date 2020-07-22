НАБУ не может вручить повестки судьям ОАСК: те ушли в отпуск

В Окружном административном суде города Киева заявили, что не могут передать восьми своим судьям повестки на допросы в НАБУ, потому что все они в отпусках.

Источник: пресс-служба суда

Детали: В суде 20 июля получило с НАБУ повестки о вызовах на допросы председателя суда Павла Вовка, его заместителя Евгения Аблова, судью-спикера ОАСК Богдана Санина и судей Игоря Качуры, Алексея Огурцова, Игоря Погрибниченко, Виктора Шулежко, Владимира Келеберды.

В суде заявили, что осуществление вызовов судей во время пребывания в очередных отпусках является нарушением конституционного права граждан на отдых.

Дословно: "С целью предупреждения возможных спекуляций по этому поводу, считаем необходимым сообщить, что передать повестки указанным лицам не представляется возможным, в связи с пребыванием последних в плановых ежегодных отпусках соответствии с утвержденным графиком отпусков".

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