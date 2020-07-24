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Через теракт у Луцьку СБУ "посилює безпекові заходи" у столиці

П'ятниця, 24 липня 2020, 18:17
Через теракт у Луцьку СБУ посилює безпекові заходи у столиці
VL.NPU.GOV.UA

Служба безпеки вживає всі необхідні заходи для збереження спокою та порядку як у Києві, так і в інших регіонах країни.

Джерело: начальник київського міського та обласного управління СБУ полковник Олег Головаш, якого цитує пресслужба відомства

Пряма мова Головаша: "Звісно, ми звертаємо особливу увагу на безпекову ситуацію в столичному регіоні незалежно від заяв будь-яких політичних сил чи представників місцевої влади. Адже саме в Києві розташовано багато стратегічних об’єктів. Тож посилений контроль над безпековою ситуацією в столиці є звичним явищем для силових органів. Відбувається конструктивна співпраця".

Деталі: Як повідомив Головаш, після подій у Луцьку Координаційна група Антитерористичного центру при Головному управлінні СБУ в Києві та області рекомендувала керівництву АТЦ встановити підвищений "жовтий" рівень терористичних загроз у регіоні.

Крім того, вирішено запровадити посилений графік чергувань особового складу правоохоронних органів столичного регіону. Основні зусилля зосереджено на запобіганні терористичній діяльності в місцях масового перебування людей, а також на посиленні безпеки об’єктів можливих терористичних посягань.

Знайти більше: Терорист у Луцьку. Хто взяв у заручники пасажирів маршрутки і як їх звільняли

Передісторія:

  • 21 липня близько 9:25 ранку у центрі Луцька озброєний чоловік захопив рейсовий автобус з 13 пасажирами.
  • Максим Кривош ("Плохой") вимагав від топ-політиків, олігархів і духовенства України записати відео, де вони визнають себе "терористами в законі", а від президента Зеленського – прорекламувати д/ф "Земляни" (2005), погрожуючи підірвати автобус і радіокеровану бомбу в місті.
  • Приблизно о 21:40, після того як силовики відмовилися від штурму, він відпустив людей і вийшов після бесіди із Зеленським, який виконав вимогу терориста.
  • Терориста затримали без втрат. Поліція відкрила справу за статтею "захоплення заручників", СБУ – за статтею "теракт".
  • За даними правоохоронців, у зловмисника були спільники – зокрема, одного затримали в Харкові.  

Українська правда
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