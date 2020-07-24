Через теракт у Луцьку СБУ "посилює безпекові заходи" у столиці

Служба безпеки вживає всі необхідні заходи для збереження спокою та порядку як у Києві, так і в інших регіонах країни.

Джерело: начальник київського міського та обласного управління СБУ полковник Олег Головаш, якого цитує пресслужба відомства

Пряма мова Головаша: "Звісно, ми звертаємо особливу увагу на безпекову ситуацію в столичному регіоні незалежно від заяв будь-яких політичних сил чи представників місцевої влади. Адже саме в Києві розташовано багато стратегічних об’єктів. Тож посилений контроль над безпековою ситуацією в столиці є звичним явищем для силових органів. Відбувається конструктивна співпраця".

Деталі: Як повідомив Головаш, після подій у Луцьку Координаційна група Антитерористичного центру при Головному управлінні СБУ в Києві та області рекомендувала керівництву АТЦ встановити підвищений "жовтий" рівень терористичних загроз у регіоні.

Крім того, вирішено запровадити посилений графік чергувань особового складу правоохоронних органів столичного регіону. Основні зусилля зосереджено на запобіганні терористичній діяльності в місцях масового перебування людей, а також на посиленні безпеки об’єктів можливих терористичних посягань.

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