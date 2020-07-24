Из-за теракта в Луцке СБУ "усиливает оборонные меры" в столице

Служба безопасности принимает все необходимые меры для сохранения спокойствия и порядка как в Киеве, так и в других регионах страны.

Источник: начальник киевского городского и областного управления СБУ полковник Олег Головаш, которого цитирует пресс-служба ведомства

Прямая речь Головаша: "Конечно, мы обращаем особое внимание на безопасность в столичном регионе независимо от заявлений любых политических сил или представителей местных властей. Ведь именно в Киеве находится много стратегических объектов. Поэтому усиленный контроль над ситуацией по безопасности в столице является обычным явлением для силовых органов. Происходит конструктивное сотрудничество".

Детали: Как сообщил Головаш, после событий в Луцке Координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении СБУ в Киеве и области рекомендовала руководству АТЦ установить повышенный "желтый" уровень террористических угроз в регионе.

Кроме того, решено ввести усиленный график дежурств личного состава правоохранительных органов столичного региона. Основные усилия сосредоточены на предотвращении террористической деятельности в местах массового пребывания людей, а также на усилении безопасности объектов возможных террористических посягательств.

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