Из-за теракта в Луцке СБУ "усиливает оборонные меры" в столице
Служба безопасности принимает все необходимые меры для сохранения спокойствия и порядка как в Киеве, так и в других регионах страны.
Источник: начальник киевского городского и областного управления СБУ полковник Олег Головаш, которого цитирует пресс-служба ведомства
Прямая речь Головаша: "Конечно, мы обращаем особое внимание на безопасность в столичном регионе независимо от заявлений любых политических сил или представителей местных властей. Ведь именно в Киеве находится много стратегических объектов. Поэтому усиленный контроль над ситуацией по безопасности в столице является обычным явлением для силовых органов. Происходит конструктивное сотрудничество".
Детали: Как сообщил Головаш, после событий в Луцке Координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении СБУ в Киеве и области рекомендовала руководству АТЦ установить повышенный "желтый" уровень террористических угроз в регионе.
Кроме того, решено ввести усиленный график дежурств личного состава правоохранительных органов столичного региона. Основные усилия сосредоточены на предотвращении террористической деятельности в местах массового пребывания людей, а также на усилении безопасности объектов возможных террористических посягательств.
Знать больше: Террорист в Луцке. Кто взял в заложники пассажиров маршрутки и как их освобождали
Предыстория:
- 21 июля около 09:25 утра в центре Луцка вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус с 13 пассажирами.
- Максим Кривош ("Плохой") требовал от топ-политиков, олигархов и духовенства Украины записать видео, где они признают себя "террористами в законе", а от президента Зеленского – прорекламировать д/ф "Земляне" (2005), угрожая взорвать автобус и радиоуправляемую бомбу в городе.
- Примерно в 21:40, после того как силовики отказались от штурма, он отпустил людей и вышел после беседы с Зеленским, который выполнил требование террориста.
- Террориста задержали без потерь. Полиция открыла дело по статье "захват заложников", СБУ – по статье "теракт".
- По данным правоохранителей, у злоумышленника были сообщники – в частности, одного задержали в Харькове.