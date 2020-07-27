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Головні новини неділі й ночі: повна "тиша" на Донбасі, розмова Зеленського з Путіним

Понеділок, 27 липня 2020, 08:00

На Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про що телефоном поспілкувалися президенти Володимир Зеленський і Володимир Путін - новини, які були актуальні 26 липня.

Про перемир’я

З опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились на засіданні Тристоронньої контактної групи.

РосЗМІ пишуть, що бойовикам ОРДО наказали повністю припинити вогонь.

Про розмову Зеленського з Путіним

Президент Володимир Зеленський та президент РФ Володимир Путін під час телефонної розмови погодилися з необхідністю термінової реалізації додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню на Донбасі.

Вони також обговорили виконання домовленостей щодо проведення наступного саміту "Нормандської четвірки" в Берліні.

Крім того, Зеленський порушив питання звільнення кримського татарина Руслана Сулейманова у зв’язку з трагічною загибеллю його трирічного сина.

Сторони також обговорили закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, який перебуває на розгляді у політичній підгрупі ТКГ, та закон про децентралізацію, який передбачає зміни в Конституцію України.

Про коронавірус в Україні

Протягом доби 25 липня в Україні виявили ще 920 випадків Covid-19, 15 людей померли.

26 липня станом на 9:00 в Україні 64 849 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1605 летальних, 35 807 пацієнтів одужало. Проведено вже 963 641 тестування методом ПЛР.

За даними МОЗ, до 25% негативних результатів ПЛР-тестів в Україні можуть виявитися недостовірними.

Українська правда
Теми: ДонбасЗеленськийПутін
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