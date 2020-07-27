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Главные новости воскресенья и ночи: полная "тишина" на Донбассе, разговор Зеленского с Путиным

Понедельник, 27 июля 2020, 08:00

На Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о чем по телефону пообщались президенты Владимир Зеленский и Владимир Путин - новости, которые были актуальны 26 июля.

О перемирии

С полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.

РосСМИ пишут, что боевикам ОРДО тоже приказали полностью прекратить огонь.

О разговоре Зеленского с Путиным

Президент Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе.

Они также обсудили выполнение договоренностей о проведении следующего саммита "Нормандской четверки" в Берлине.

Кроме того, Зеленский поднял вопрос освобождения крымского татарина Руслана Сулейманова в связи с трагической гибелью его трехлетнего сына.

Стороны также обсудили закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который находится на рассмотрении в политической подгруппе ТКГ, и закон о децентрализации, который предусматривает изменения в Конституцию Украины.

Про коронавирус в Украине

В течение суток 25 июля в Украине обнаружили еще 920 случаев Covid-19, 15 человек умерли.

26 июля по состоянию на 9:00 в Украине 64 849 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1605 летальных, 35 807 пациентов выздоровели. Проведено уже 963 641 тестирование методом ПЦР.

По данным Минздрава, до 25% отрицательных результатов ПЦР-тестов в Украине могут оказаться недостоверными.

Украинская правда
Темы: ДонбассЗеленскийПутин
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