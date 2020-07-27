Справа Шеремета: суд щодо Антоненка перенесли

Судове засідання щодо підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка перенесли на 3 серпня.

Джерело: фейсбук-спільнота Free Riff

Дослівно: "Спочатку в апеляційному суді не могли знайти матеріали справи передані їм з печерського суду, згодом виявилось, що Андрія не доставили до суду.

Судове засідання по Андрію Антоненку перенесене на 03.08.2020 на 13:40".

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Нагадаємо: 4 липня у центрі Києва пройшла масова акція "200 днів брехні" на підтримку підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета – Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь.

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