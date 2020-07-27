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Справа Шеремета: суд щодо Антоненка перенесли

Понеділок, 27 липня 2020, 12:27

Судове засідання щодо підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка перенесли на 3 серпня.

Джерело: фейсбук-спільнота Free Riff

Дослівно: "Спочатку в апеляційному суді не могли знайти матеріали справи передані їм з печерського суду, згодом виявилось, що Андрія не доставили до суду.

Судове засідання по Андрію Антоненку перенесене на 03.08.2020 на 13:40".

Знати більше: Робота над помилками і незняті питання. Що означає нова версія слідства у справі Шеремета

Нагадаємо: 4 липня у центрі Києва пройшла масова акція "200 днів брехні" на підтримку підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета – Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь.

Передісторія:

  • Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь. 
  • 22 травня слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Розслідування щодо замовників виокремлене в іншу справу і триває.
  • Кузьменко та Антоненко перебувають під вартою. Дугарь відправили спочатку під цілодобовий, а потім під нічний домашній арешт.
  • Усі затримані заперечують свою причетність до злочину. Захист Антоненка стверджує, що він вищий за вбивцю. Адвокати Дугарь наполягають, що вона має алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна, і необ’єктивна. Кузьменко також розкритикувала експертизу.

Українська правда
Теми: Справа Шереметасуд


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