Тисячі людей вийшли на підтримку підозрюваних у справі Шеремета

У центрі Києва проходить акція "200 днів брехні" на підтримку підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета – Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь.

Всі фото Ельдара Сарахмана, УП

Джерело: кореспондент УП з місця подій

Деталі: Спочатку в парку Шевченка відбувся концерт.

На імпровізований сцені – на даху автомобіля – виступали музиканти: Христина Панасюк, Тайна Ріц, Олексій Бик.

Серед учасників – громадські активісти, волонтери, військові, представники націоналістичних організацій.

Пізніше щонайменше 2500 людей рушили до МВС ходою центром Києва.

Вони вигукували "Аваков чорт", "Докази або відставка", "Свободу лікарю Кузьменко".

Під стінами МВС на асфальті учасники акції зробили напис "Досить брехати", а також запалили фаєри.

Перед людьми виступили активісти.

Пізніше колона рушила до Офісу президента.

Що передувало: Нещодавно в Нацполіції заявили, що справа Шеремета готова до передачі до суду, і початок її розгляду залежить виключно від того, коли адвокати підозрюваних закінчать ознайомлюватися з матеріалами.

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Заява УП: Щодо розслідування МВС справи Павла Шеремета

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