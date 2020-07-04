Тисячі людей вийшли на підтримку підозрюваних у справі Шеремета
У центрі Києва проходить акція "200 днів брехні" на підтримку підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета – Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь.
Джерело: кореспондент УП з місця подій
Деталі: Спочатку в парку Шевченка відбувся концерт.
На імпровізований сцені – на даху автомобіля – виступали музиканти: Христина Панасюк, Тайна Ріц, Олексій Бик.
Серед учасників – громадські активісти, волонтери, військові, представники націоналістичних організацій.
Пізніше щонайменше 2500 людей рушили до МВС ходою центром Києва.
Вони вигукували "Аваков чорт", "Докази або відставка", "Свободу лікарю Кузьменко".
Під стінами МВС на асфальті учасники акції зробили напис "Досить брехати", а також запалили фаєри.
Перед людьми виступили активісти.
Пізніше колона рушила до Офісу президента.
Що передувало: Нещодавно в Нацполіції заявили, що справа Шеремета готова до передачі до суду, і початок її розгляду залежить виключно від того, коли адвокати підозрюваних закінчать ознайомлюватися з матеріалами.
Знати більше: Робота над помилками і незняті питання. Що означає нова версія слідства у справі Шеремета
Заява УП: Щодо розслідування МВС справи Павла Шеремета
Передісторія:
- Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
- 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.
- 22 травня слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Розслідування щодо замовників виокремлене в іншу справу і триває.
- Кузьменко та Антоненко перебувають під вартою. Дугарь відправили спочатку під цілодобовий, а потім під нічний домашній арешт.
- Речник МВС в особистій переписці, опублікованій у мережі, натякнув, що до вбивства Шеремета може бути причетне СБУ.
- Усі затримані заперечують свою причетність до злочину. Захист Антоненка стверджує, що він вищий за вбивцю. Адвокати Дугарь наполягають, що вона має алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна, і необ’єктивна. Кузьменко також розкритикувала експертизу.