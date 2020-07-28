Новини 28 липня: вихід Кучми з ТКГ, звільнення Степанова

Кучма покинув ТКГ щодо Донбасу, нардепи вимагають звільнити Степанова — актуальні новини 28 липня.

Про вихід Кучми з ТКГ

Другий президент України Леонід Кучма прийняв рішення піти з посади очільника української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Про відставку Степанова

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Максима Степанова з посади міністра охорони здоров’я — його підписали 96 нардепів.

Підставами для звільнення Степанова парламентарі зазначили "його непридатність до виконання посадових обов’язків, некомпетентність та професійну недбалість".

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