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Новости 28 июля: выход Кучмы из ТКГ, увольнение Степанова

Вторник, 28 июля 2020, 21:31

Кучма покинул ТКГ по Донбассу, нардепы требуют уволить Степанова — актуальные новости 28 июля.

О выходе Кучмы из ТКГ

Второй президент Украины Леонид Кучма принял решение уйти с поста главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

Об отставке Степанова

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Максима Степанова с должности министра здравоохранения — его подписали 96 нардепов.

Основаниями для увольнения Степанова парламентарии указали "его непригодность к выполнению должностных обязанностей, некомпетентность и профессиональную халатность".

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