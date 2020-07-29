Резніков розповів, хто керуватиме українською делегацією у ТКГ замість Кучми
Виконувати функції очільника української делегації у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі буде Олексій Резніков, перший заступник глави делегації та віцепрем’єр. Наступного керівника призначить президент Володимир Зеленський.
Джерело: Резніков під час онлайн-дискусії "Мінський процес: помірний успіх або політичний тупик"
Пряма мова: "Сьогодні я є першим заступником глави делегації, тому формально поки я буду певний час керувати цими процесами. Але я хочу звернути увагу, що дочекаймося указу президента Зеленського, тому що саме указом вносяться зміни до делегації".
Деталі: За словами віцепрем’єра, офіційно Кучма ще залишається главою, допоки Зеленський указом не внесе зміни до складу делегації. Він сподівається, що новий очільник буде відомою в українському суспільстві людиною.
"Хто ця людина, це вже визначить президент Зеленський, і ми з вами, я сподіваюся, найближчим часом про це дізнаємося. І ми точно будемо працювати в команді разом в інтересах України", – підсумував Резніков.
Передісторія:
- Кучма представляв Україну в ТКГ з 2014 року. У 2018 році він повідомив про завершення своєї роботи у Тристоронній контактній групі.
- Проте у червні 2019 року Леонід Кучма вдруге став на чолі української делегації в ТКГ з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.
- 28 липня Кучма ухвалив рішення піти з посади очільника української делегації в ТКГ. Про намір покинути ТКГ Кучма говорив Зеленському ще у травні 2020 року.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявляє, що зараз розглядаються кілька кандидатів замість другого президента Леоніда Кучми у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.