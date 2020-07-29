Резніков розповів, хто керуватиме українською делегацією у ТКГ замість Кучми

Виконувати функції очільника української делегації у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі буде Олексій Резніков, перший заступник глави делегації та віцепрем’єр. Наступного керівника призначить президент Володимир Зеленський.

Джерело: Резніков під час онлайн-дискусії "Мінський процес: помірний успіх або політичний тупик"

Пряма мова: "Сьогодні я є першим заступником глави делегації, тому формально поки я буду певний час керувати цими процесами. Але я хочу звернути увагу, що дочекаймося указу президента Зеленського, тому що саме указом вносяться зміни до делегації".

Деталі: За словами віцепрем’єра, офіційно Кучма ще залишається главою, допоки Зеленський указом не внесе зміни до складу делегації. Він сподівається, що це буде відома українському суспільству людина.

"Хто ця людина, це вже визначить президент Зеленський, і ми з вами, я сподіваюся, найближчим часом про це дізнаємося. І ми точно будемо працювати в команді разом в інтересах України", – підсумував Резніков.

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