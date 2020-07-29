Резніков розповів, хто керуватиме українською делегацією у ТКГ замість Кучми

Виконувати функції очільника української делегації у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі буде Олексій Резніков, перший заступник глави делегації та віцепрем’єр. Наступного керівника призначить президент Володимир Зеленський.

Джерело: Резніков під час онлайн-дискусії "Мінський процес: помірний успіх або політичний тупик"

Пряма мова: "Сьогодні я є першим заступником глави делегації, тому формально поки я буду певний час керувати цими процесами. Але я хочу звернути увагу, що дочекаймося указу президента Зеленського, тому що саме указом вносяться зміни до делегації".

Деталі: За словами віцепрем’єра, офіційно Кучма ще залишається главою, допоки Зеленський указом не внесе зміни до складу делегації. Він сподівається, що новий очільник буде відомою в українському суспільстві людиною.

"Хто ця людина, це вже визначить президент Зеленський, і ми з вами, я сподіваюся, найближчим часом про це дізнаємося. І ми точно будемо працювати в команді разом в інтересах України", – підсумував Резніков.

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