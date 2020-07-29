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Резников рассказал, кто будет руководить украинской делегацией в ТКГ вместо Кучмы

Среда, 29 июля 2020, 01:32
Резников рассказал, кто будет руководить украинской делегацией в ТКГ вместо Кучмы

Выполнять функции главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе будет Алексей Резников, первый заместитель главы делегации и вице-премьер. Следующего руководителя назначит президент Владимир Зеленский.

Источник: Резников во время онлайн-дискуссии "Минский процесс: умеренный успех или политический тупик"

Прямая речь: "Сегодня я являюсь первым заместителем главы делегации, поэтому формально пока я буду определенное время управлять этими процессами. Но я хочу обратить внимание, что дождемся указа президента Зеленского, потому что именно указом вносятся изменения в делегацию".

Детали: По словам вице-премьера, официально Кучма еще остается главой, пока Зеленский указом не внесет изменения в состав делегации. Он надеется, что новый глава будет известен в украинском обществе человек.

"Кто этот человек, это уже определит президент Зеленский, и мы с вами, я надеюсь, в ближайшее время об этом узнаем. И мы точно будем работать в команде вместе в интересах Украины", – подытожил Резников.

Предыстория: 

  • Кучма представлял Украину в ТКГ с 2014 года. В 2018 году он сообщил о завершении своей работы в Трехсторонней контактной группе.
  • Однако в июне 2019 года Леонид Кучма снова стал во главе украинской делегации в ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.
  • 28 июля Кучма принял решение уйти с поста главы украинской делегации в ТКГ. О намерении покинуть ТКГ Кучма говорил Зеленскому еще в мае 2020 года.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявляет, что сейчас рассматриваются несколько кандидатов вместо второго президента Леонида Кучмы в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Украинская правда
Темы: ТКГМинские соглашенияКучма
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