Резников рассказал, кто будет руководить украинской делегацией в ТКГ вместо Кучмы

Выполнять функции главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе будет Алексей Резников, первый заместитель главы делегации и вице-премьер. Следующего руководителя назначит президент Владимир Зеленский.

Источник: Резников во время онлайн-дискуссии "Минский процесс: умеренный успех или политический тупик"

Прямая речь: "Сегодня я являюсь первым заместителем главы делегации, поэтому формально пока я буду определенное время управлять этими процессами. Но я хочу обратить внимание, что дождемся указа президента Зеленского, потому что именно указом вносятся изменения в делегацию".

Детали: По словам вице-премьера, официально Кучма еще остается главой, пока Зеленский указом не внесет изменения в состав делегации. Он надеется, что это будет известен украинскому обществу человек.

"Кто этот человек, это уже определит президент Зеленский, и мы с вами, я надеюсь, в ближайшее время об этом узнаем. И мы точно будем работать в команде вместе в интересах Украины", – подытожил Резников.

Предыстория: