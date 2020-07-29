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Зеленський: Ми зробимо все для перемир’я, а та сторона залежить від Росії

Середа, 29 липня 2020, 12:07
Ілюстративне фото

Українська сторона буде робити все, щоб дотримуватися тотального припинення вогню на сході країни, а від Росії залежить, чи стримає вона незаконні збройні формування в ОРДЛО від обстрілів.

Джерело: президент України Володимир Зеленський на брифінгу під час відвідування "Охматдиту" з нагоди відкриття другої черги нового корпусу

Пряма мова: "Стале припинення вогню – це головний пункт у Мінському процесі…

Чи можемо ми сказати, що ми домовилися про припинення вогню? Так. Чи можемо ми сказати, що немає жодних поодиноких пострілів? Ні. Вони є. Тому що це 410 кілометрів контактної лінії – розмежувальної тимчасової лінії, – і проконтролювати все дуже складно.

Наші воїни – дуже потужні, вони герої. Якщо буде здійснюватися якась атака, серйозні постріли, які виходять за рамки того, про що ми домовилися, вони будуть дуже потужно відповідати. Вони про це знають.

Скоординувати все це дуже складно. Ми будемо робити все, щоб зберегти перемир’я. Сьогодні ми це виконуємо стовідсотково, не на 99,9%, а 100%-во. Я вдячний всім, хто це робить і за це відповідає.

Що стосується тієї сторони – все буде залежати, я впевнений, від Російської Федерації, чи вона зможе так само все контролювати і чи вони зможуть дотримуватися тих домовленостей, які у нас були. Ми побачимо.

Якщо та сторона дійсно хоче припинення війни, про що вони постійно кажуть, ми це будемо відчувати, і все".

Передісторія:

  • 26 липня президенти України й Росії Володимир Зеленський та Володимир Путін під час телефонної розмови погодилися з необхідністю термінової реалізації додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню на Донбасі.
  • З опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились на засіданні Тристоронньої контактної групи.
  • У зв’язку із введенням режиму повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі заборонили проводити будь-які розвідувальні дії та використовувати літальні апарати. Про всі заборони після розмови двох президентів детально повідомили в Міноборони.
  • Однак за перший день "повного і всеосяжного" перемир’я на Донбасі командування Об’єднаних сил України нарахувало три обстріли (з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї), а спостерігачі ОБСЄ зафіксували 111 порушень режиму "тиші". 

Олена Рощенко, УП
Теми: ДонбасЗеленськийМінські угодивійнаРосія


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