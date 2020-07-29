Зеленський: Ми зробимо все для перемир’я, а та сторона залежить від Росії

Українська сторона буде робити все, щоб дотримуватися тотального припинення вогню на сході країни, а від Росії залежить, чи стримає вона незаконні збройні формування в ОРДЛО від обстрілів.

Джерело: президент України Володимир Зеленський на брифінгу під час відвідування "Охматдиту" з нагоди відкриття другої черги нового корпусу

Пряма мова: "Стале припинення вогню – це головний пункт у Мінському процесі…

Чи можемо ми сказати, що ми домовилися про припинення вогню? Так. Чи можемо ми сказати, що немає жодних поодиноких пострілів? Ні. Вони є. Тому що це 410 кілометрів контактної лінії – розмежувальної тимчасової лінії, – і проконтролювати все дуже складно.

Наші воїни – дуже потужні, вони герої. Якщо буде здійснюватися якась атака, серйозні постріли, які виходять за рамки того, про що ми домовилися, вони будуть дуже потужно відповідати. Вони про це знають.

Скоординувати все це дуже складно. Ми будемо робити все, щоб зберегти перемир’я. Сьогодні ми це виконуємо стовідсотково, не на 99,9%, а 100%-во. Я вдячний всім, хто це робить і за це відповідає.

Що стосується тієї сторони – все буде залежати, я впевнений, від Російської Федерації, чи вона зможе так само все контролювати і чи вони зможуть дотримуватися тих домовленостей, які у нас були. Ми побачимо.

Якщо та сторона дійсно хоче припинення війни, про що вони постійно кажуть, ми це будемо відчувати, і все".

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