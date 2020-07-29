Зеленский: Мы сделаем все для перемирия, а та сторона зависит от России
Украинская сторона будет делать все, чтобы придерживаться полного прекращения огня на востоке страны, а от России зависит, сдержит ли она незаконные вооруженные формирования в ОРДЛО от обстрелов.
Источник: президент Украины Владимир Зеленский на брифинге во время посещения "Охматдета" по случаю открытия второй очереди нового корпуса
Прямая речь: "Устойчивое прекращение огня – это главный пункт в Минском процессе...
Можем ли мы сказать, что мы договорились о прекращении огня? Да. Можем ли мы сказать, что нет никаких одиночных выстрелов? Нет. Они есть. Потому что это 410 километров контактной линии – разграничительной временной линии, – и проконтролировать все очень сложно.
Наши воины – очень мощные, они герои. Если будет осуществляться какая-то атака, серьезные выстрелы, которые выходят за рамки того, о чем мы договорились, они будут очень мощно отвечать. Они об этом знают.
Скоординировать все это очень сложно. Мы будем делать все, чтобы сохранить перемирие. Сегодня мы это выполняем полностью, не на 99,9%, а 100%-но. Я благодарен всем, кто это делает и за это отвечает.
Что касается той стороны – все будет зависеть, я уверен, от Российской Федерации, сможет ли она так же все контролировать и смогут ли они придерживаться тех договоренностей, которые у нас были. Мы увидим.
Если та сторона действительно хочет прекращения войны, о чем они постоянно говорят, мы это будем чувствовать, и все".
Предыстория:
- 22 июля на заседании Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции представители Украины, России и ОБСЕ договорились о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня.
- 26 июля президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин во время телефонного разговора согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе.
- С полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились в ТКГ. Запретили не только стрелять, но и проводить разведывательные действия и использовать летательные аппараты. Обо всех запретах подробно сообщили в Минобороны Украины.
- Однако в первый день "полного и всеобъемлющего" перемирия на Донбассе командование Объединенных сил Украины насчитало три обстрела (из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия), а наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 111 нарушений режима "тишины".