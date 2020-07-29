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Зеленский: Мы сделаем все для перемирия, а та сторона зависит от России

Среда, 29 июля 2020, 12:07

Украинская сторона будет делать все, чтобы придерживаться полного прекращения огня на востоке страны, а от России зависит, сдержит ли она незаконные вооруженные формирования в ОРДЛО от обстрелов.

Источник: президент Украины Владимир Зеленский на брифинге во время посещения "Охматдета" по случаю открытия второй очереди нового корпуса

Прямая речь: "Устойчивое прекращение огня – это главный пункт в Минском процессе...

Можем ли мы сказать, что мы договорились о прекращении огня? Да. Можем ли мы сказать, что нет никаких одиночных выстрелов? Нет. Они есть. Потому что это 410 километров контактной линии – разграничительной временной линии, – и проконтролировать все очень сложно.

Наши воины – очень мощные, они герои. Если будет осуществляться какая-то атака, серьезные выстрелы, которые выходят за рамки того, о чем мы договорились, они будут очень мощно отвечать. Они об этом знают.

Скоординировать все это очень сложно. Мы будем делать все, чтобы сохранить перемирие. Сегодня мы это выполняем полностью, не на 99,9%, а 100%-но. Я благодарен всем, кто это делает и за это отвечает.

Что касается той стороны – все будет зависеть, я уверен, от Российской Федерации, сможет ли она так же все контролировать и смогут ли они придерживаться тех договоренностей, которые у нас были. Мы увидим.

Если та сторона действительно хочет прекращения войны, о чем они постоянно говорят, мы это будем чувствовать, и все".

Алена Рощенко, УП
Темы: ДонбассЗеленскийМинские соглашениявойнаРосcия


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