Одіозного суддю Вовка викликали на допит в НАБУ
Національне антикорупціне бюро викликало на допит у якості підозрюваного голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.
Джерело: НАБУ
Деталі: Окрім голови суду, на допит також мають прийти ще 6 суддів ОАСК, зокрема і заступник Вовка Євген Аблов та два члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
В НАБУ скандального суддю чекають 3 серпня о 8 годині ранку.
Чому це важливо: Окружний адмінсуд Києва відомий такими скандальними рішеннями як: відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, протиправність дій директора НАБУ Артема Ситника і нардепа Сергія Лещенка щодо розголошення інформації про Пола Манафорта, скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку".
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Передісторія:
- НАБУ звинуватила голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їх роботі.
- 17 липня НАБУ два відео про Вовка і ОАСК, де голова суду та суддя обговорювали, як будуть "владу захоплювати". Вовк назвав записи сфальсифікованими, і додав, що у відставку не збирається.
- Голова ОАСК також заявив, що іноземні агенти на замовлення інших держав намагаються захопити судову владу в Україні, щоб позбавити країну суверенітету, і що він буде боротися проти цього.
- Правоохоронці також розслідували справу про втручання керівництва Окружного адмінсуду в ухвалення рішень, вплив на роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та організацію прийняття завідомо неправосудних рішень.
- Після оприлюднення другої частини "плівок Вовка" 17 липня НАБУ одразу 12 фігурантам, одразу після цього генпрокурорка Ірина Венедіктова ліквідувала групу прокурорів у справі щодо ОАСК.