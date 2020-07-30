Одіозного суддю Вовка викликали на допит в НАБУ

Національне антикорупціне бюро викликало на допит у якості підозрюваного голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.

Джерело: НАБУ

Деталі: Окрім голови суду, на допит також мають прийти ще 6 суддів ОАСК, зокрема і заступник Вовка Євген Аблов та два члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

В НАБУ скандального суддю чекають 3 серпня о 8 годині ранку.

Чому це важливо: Окружний адмінсуд Києва відомий такими скандальними рішеннями як: відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, протиправність дій директора НАБУ Артема Ситника і нардепа Сергія Лещенка щодо розголошення інформації про Пола Манафорта, скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку".

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Передісторія: