Одиозного судью Вовка вызвали на допрос в НАБУ

Национальное антикоррупционную бюро вызвало на допрос в качестве подозреваемого председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

Источник: НАБУ

Детали: Кроме председателя суда, на допрос также должны прийти еще 6 судей ОАСК, в том числе заместитель Вовка Евгений Аблов и два члена Высшей квалификационной комиссии судей.

В НАБУ скандального судью ждут 3 августа в 8:00 утра.

Почему это важно: Окружной админсуд Киева известен скандальными решениями об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, о противоправности действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко при разглашении информации о Поле Манафорте, об отмене решения о национализации "Приватбанка".

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