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Одиозного судью Вовка вызвали на допрос в НАБУ

Четверг, 30 июля 2020, 01:27
Фото с Facebook

Национальное антикоррупционную бюро вызвало на допрос в качестве подозреваемого председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

Источник: НАБУ

Детали: Кроме председателя суда, на допрос также должны прийти еще 6 судей ОАСК, в том числе заместитель Вовка Евгений Аблов и два члена Высшей квалификационной комиссии судей.

В НАБУ скандального судью ждут 3 августа в 8:00 утра.

Почему это важно: Окружной админсуд Киева известен скандальными решениями об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, о противоправности действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко при разглашении информации о Поле Манафорте, об отмене решения о национализации "Приватбанка".

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Предыстория:

  • НАБУ обвиняет главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.
  • 17 июля НАБУ представило два видео, где председатель суда и судья обсуждали, как будут "власть захватывать". Вовк назвал записи сфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается. 
  • Он также заявил, что иностранные агенты на заказ других государств пытаются захватить судебную власть в Украине, чтобы лишить страну суверенитета, и что он будет бороться против этого.
  • Правоохранители также расследовали дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.
  • После обнародования второй части "пленок Вовка" 17 июля НАБУ выдвинуло подозрения 12 фигурантам, сразу после этого генпрокурор Ирина Венедиктова ликвидировала группу прокуроров по делу об ОАСК.

Украинская правда
Темы: судОкружной админсудПавел Вовк НАБУ


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