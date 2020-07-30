Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Одиозного судью Вовка вызвали на допрос в НАБУ

Четверг, 30 июля 2020, 01:27
Одиозного судью Вовка вызвали на допрос в НАБУ
Фото с Facebook

Национальное антикоррупционную бюро вызвало на допрос в качестве подозреваемого председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

Источник: НАБУ

Детали: Кроме председателя суда, на допрос также должны прийти еще 6 судей ОАСК, в том числе заместитель Вовка Евгений Аблов и два члена Высшей квалификационной комиссии судей.

В НАБУ скандального судью ждут 3 августа в 8:00 утра.

Почему это важно: Окружной админсуд Киева известен скандальными решениями об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, о противоправности действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко при разглашении информации о Поле Манафорте, об отмене решения о национализации "Приватбанка".

Читайте также: "Ты сомневался в нашей политической проституции?" Как новые пленки Вовка показали судейскую империю власти

Предыстория:

  • НАБУ обвиняет главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.
  • 17 июля НАБУ представило два видео, где председатель суда и судья обсуждали, как будут "власть захватывать". Вовк назвал записи сфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается. 
  • Он также заявил, что иностранные агенты на заказ других государств пытаются захватить судебную власть в Украине, чтобы лишить страну суверенитета, и что он будет бороться против этого.
  • Правоохранители также расследовали дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.
  • После обнародования второй части "пленок Вовка" 17 июля НАБУ выдвинуло подозрения 12 фигурантам, сразу после этого генпрокурор Ирина Венедиктова ликвидировала группу прокуроров по делу об ОАСК.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: судОАСКПавел Вовк НАБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
суд
Дело аэропорта "Борисполь". Чем опасен судебный плагиат Высшего антикоррупционного суда
Альтернатива суду: куда идти с иском, если традиционное судопроизводство не вызывает доверия?
Коломойский вступает в судебное дело на стороне россемеа-олигарха о конфискации активов VS Energy
Последние новости
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
Все новости...
Реклама: