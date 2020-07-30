Антоненка прослуховували вже за 9 місяців до затримання у справі Шеремета – захист

Захист музиканта Андрія Антоненка, підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета, каже, що його почали прослуховувати ще в березні 2019 року, за 9 місяців до затримання.

Джерело: інтерв’ю Антоненка та його захисників "Українській правді"

Деталі: На питання УП, чому серед оприлюднених слідством записів телефонних розмов були інші підозрювані, але не Антоненко, музикант відповів, що, вочевидь, записів із ним, які б підтверджували підозру, не існує.

Водночас, адвокати підозрюваного доповнили його відповідь.

Пряма мова захисту: "На момент відповіді Антоненко ще не повністю був знайомий з матеріалами і не знав, що його почали "слухати" з березня 2019 року просто як особу, чий телефон з'являвся в поблизу вул. О.Гончара (одна з вулиць, якою йшли вбивці Шеремета – УП), за весь цей час жодних розмов, які навіть віддалено стосуються злочину, не було знайдено".

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Передісторія:

Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.

12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.

22 травня слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Пізніше їхнім захисникам обмежили час для ознайомлення зі справою до 14 серпня. Розслідування щодо замовників виокремлене в іншу справу і триває.

Кузьменко та Антоненко перебувають під вартою. Дугарь відправили спочатку під цілодобовий, наразі вона перебуває під заставою.

Речник МВС в особистій переписці, опублікованій у мережі, натякнув, що до вбивства Шеремета може бути причетне СБУ.

Усі затримані заперечують свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним. Захист Антоненка стверджує, що він вищий за вбивцю. Адвокати Дугарь наполягають, що вона має алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна, і необ’єктивна. Кузьменко також розкритикувала експертизу.

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