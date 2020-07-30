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Антоненка прослуховували вже за 9 місяців до затримання у справі Шеремета – захист

Четвер, 30 липня 2020, 10:16

Захист музиканта Андрія Антоненка, підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета, каже, що його почали прослуховувати ще в березні 2019 року, за 9 місяців до затримання.

Джерело: інтерв’ю Антоненка та його захисників "Українській правді"

Деталі: На питання УП, чому серед оприлюднених слідством записів телефонних розмов були інші підозрювані, але не Антоненко, музикант відповів, що, вочевидь, записів із ним, які б підтверджували підозру, не існує.

Водночас, адвокати підозрюваного доповнили його відповідь.

Пряма мова захисту: "На момент відповіді Антоненко ще не повністю був знайомий з матеріалами і не знав, що його почали "слухати" з березня 2019 року просто як особу, чий телефон з'являвся в поблизу вул. О.Гончара (одна з вулиць, якою йшли вбивці Шеремета – УП), за весь цей час жодних розмов, які навіть віддалено стосуються злочину, не було знайдено".

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Передісторія:

  • Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь. 
  • 22 травня слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Пізніше їхнім захисникам обмежили час для ознайомлення зі справою до 14 серпня. Розслідування щодо замовників виокремлене в іншу справу і триває.
  • Кузьменко та Антоненко перебувають під вартою. Дугарь відправили спочатку під цілодобовий, наразі вона перебуває під заставою.
  • Речник МВС в особистій переписці, опублікованій у мережі, натякнув, що до вбивства Шеремета може бути причетне СБУ.
  • Усі затримані заперечують свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним. Захист Антоненка стверджує, що він вищий за вбивцю. Адвокати Дугарь наполягають, що вона має алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна, і необ’єктивна. Кузьменко також розкритикувала експертизу.

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Українська правда
Теми: Справа Шереметаполіція


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