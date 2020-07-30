Антоненко прослушивали уже за 9 месяцев до задержания по делу Шеремета – защита

Защита музыканта Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета, говорит, что его начали прослушивать еще в марте 2019 года, за 9 месяцев до задержания.

Источник: интервью Антоненко и его защитников "Украинской правде"

Детали: На вопрос УП, почему среди обнародованных следствием записей телефонных разговоров были другие подозреваемые, но не Антоненко, музыкант ответил, что, очевидно, записей с ним, подтверждающих подозрение, не существует.

В то же время, адвокаты подозреваемого дополнили его ответ.

Прямая речь защиты: "На момент ответа Антоненко еще не полностью был знаком с материалами и не знал, что его начали "слушать" с марта 2019 года просто как человека, чей телефон появлялся в близи ул. О. Гончара (одна из улиц, по которой шли убийцы Шеремета – УП), за все это время никаких разговоров, которые даже отдаленно касающиеся преступления, не было найдено".

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