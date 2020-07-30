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Антоненко прослушивали уже за 9 месяцев до задержания по делу Шеремета – защита

Четверг, 30 июля 2020, 10:16
Антоненко прослушивали уже за 9 месяцев до задержания по делу Шеремета – защита

Защита музыканта Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета, говорит, что его начали прослушивать еще в марте 2019 года, за 9 месяцев до задержания.

Источник: интервью Антоненко и его защитников "Украинской правде"

Детали: На вопрос УП, почему среди обнародованных следствием записей телефонных разговоров были другие подозреваемые, но не Антоненко, музыкант ответил, что, очевидно, записей с ним, подтверждающих подозрение, не существует.

В то же время, адвокаты подозреваемого дополнили его ответ.

Прямая речь защиты: "На момент ответа Антоненко еще не полностью был знаком с материалами и не знал, что его начали "слушать" с марта 2019 года просто как человека, чей телефон появлялся в близи ул. О. Гончара (одна из улиц, по которой шли убийцы Шеремета – УП), за все это время никаких разговоров, которые даже отдаленно касающиеся преступления, не было найдено".

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Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
  • 22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Позже их адвокатам ограничили время для ознакомления с материалами следствия до 14 августа. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается.
  • Кузьменко и Антоненко находятся под арестом. Дугарь отправили сначала под круглосуточный, на данный момент она находится под залогом.
  • Пресс-секретарь МВД в личной переписке, опубликованной в сети, намекнул, что к убийству Шеремета может быть причастно СБУ.
  • Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.

Украинская правда
Темы: Дело Шереметаполиция
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