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Кравчук не виключає змін в українській делегації у ТКГ

П'ятниця, 31 липня 2020, 08:41

Перший президент України Леонід Кравчук, який представляє тепер Україну в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, не виключає кадрових змін в українській делегації.

Джерело: Кравчук в інтерв’ю "РБК-Україна" у відповідь на запитання, чи буде він запрошувати в перемовини нових учасників чи робити кадрові пропозиції

Пряма мова: "В понеділок (3 серпня – УП) ми зустрінемося, порадимося. Я хочу, щоби це не була думка тільки моя. Я виходжу з того, що група, яка зараз працює, яку очолював Леонід Кучма, зробила в складних умовах важливі кроки і ми починаємо життя не з "чистого листка", починаємо з певних плюсів, але були й мінуси.

Ми порадимося з усіма. Якщо щось треба, то ми звернемося до керівництва України, дамо аргументи і, можливо, будуть якісь зміни. Я не виключаю, але прямо зараз ми такого завдання не ставимо".

Деталі: Кравчук уточнив, що наступного понеділка відбудеться зустріч української делегації для визначення подальших кроків, а коли можлива наступна зустріч Тристоронньої групи – поки не відомо.

Зі своїм попередником на посаді у ТКГ Леонідом Кучмою Леонід Кравчук ще не спілкувався: "Я йому зателефоную і попрошу його, щоби він висловився з цих позицій. Тому, що я ціную роботу тих, хто щось добре зробив на своїй посаді, треба навчитись і цінувати".

На запитання, чи була реакція на призначення Кравчука представником України у ТКГ від росіян, перший український президент відповів, що на нього виходили лише журналісти, а політики – ні.

Передісторія:

  • 30 липня  Перший президент України Леонід Кравчук очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі (ТКГ) в Мінську. На посту головного перемовника щодо врегулювання конфлікту на Донбасі він замінив другого президента Леоніда Кучму. 
  • Кучма вже декілька разів намагався залишити діяльність у ТКГ, але повертався до цієї роботи на прохання керівництва  України.



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