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Кравчук не исключает изменений в украинской делегации в ТКГ

Пятница, 31 июля 2020, 08:41

Первый президент Украины Леонид Кравчук, который представляет теперь Украину в Трехсторонний контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, не исключает кадровых изменений в украинской делегации.

Источник: Кравчук в интервью "РБК-Украина" в ответ на вопрос, будет ли он приглашать в переговоры новых участников или делать кадровые предложения

Прямая речь: "В понедельник (3 августа – УП) мы встретимся, посоветуемся. Я хочу, чтобы это не было мнение только мое. Я исхожу из того, что группа, которая сейчас работает, которую возглавлял Леонид Кучма, сделала в сложных условиях важные шаги – и мы начинаем жизнь не с "чистого листа", начинаем с определенных плюсов, но были и минусы.

Мы посоветуемся со всеми. Если что-то надо, то мы обратимся к руководству Украины, дадим аргументы и, возможно, какие-то изменения. Я не исключаю, но прямо сейчас мы такой задачи не ставим".

Детали: Кравчук уточнил, что в следующий понедельник состоится встреча украинской делегации для определения дальнейших шагов, а когда возможна следующая встреча Трехсторонней группы – пока не известно.

Со своим предшественником на посту в ТКГ Леонидом Кучмой Леонид Кравчук еще не общался: "Я ему позвоню и попрошу его, чтобы он высказался по этим позициям. Потому, что я ценю работу тех, кто что-то хорошее сделал на своем посту, нужно научиться и ценить".

На вопрос, была ли реакция на назначение Кравчука представителем Украины в ТКГ от россиян, первый украинский президент ответил, что на него выходили только журналисты, а политики – нет.

Предыстория:

  • 30 июля первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) в Минске. На посту главного переговорщика по урегулированию конфликта на Донбассе он заменил второго президента Леонида Кучму.
  • Кучма уже несколько раз пытался покинуть деятельность в ТКГ, но возвращался к этой работе по просьбе руководства Украины.



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