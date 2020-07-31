Теракт у Луцьку: правоохоронці призначили 30 експертиз та допитали постраждалих

Щодо теракту за участю Максима Кривоша, котрий тримав заручників в автобусі в Луцьку, допитано понад 30 свідків, 16 потерпілих, призначено 30 експертиз.

Джерело: начальник слідчого відділу Управління СБУ у Волинській області Олександр Хитрик під час брифінгу, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Хитрика: "Зокрема, в кримінальному провадженні допитано 16 потерпілих, призначено 30 експертиз (вибухотехнічна, судово-балістична, експертиза холодної зброї, автотоварознавча, лінгвістична тощо), допитано як свідків 33 особи, проведено низку обшуків у місцях перебування підозрюваного".

Деталі: Керівник слідчого відділу також продемонстрував журналістам фотографії сувенірних купюр, які було вилучено у підозрюваного під час затримання – Кривош пропонував їх водієві автобуса як оплату за проїзд.

Хитрик зазначив, що досудове розслідування триває, перевіряють усі зв'язки підозрюваного, встановлюють походження зброї.

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