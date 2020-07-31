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Теракт у Луцьку: правоохоронці призначили 30 експертиз та допитали постраждалих

П'ятниця, 31 липня 2020, 15:21

У межах розслідування кримінального провадження щодо обвинувачення Максима Кривоша, котрий тримав заручників в автобусі в Луцьку, допитано понад 30 свідків, 16 потерпілих, призначено 30 експертиз.

Джерело: начальник слідчого відділу Управління СБУ у Волинській області Олександр Хитрик під час брифінгу, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Хитрика: "Зокрема, в кримінальному провадженні допитано 16 потерпілих, призначено 30 експертиз (вибухотехнічна, судово-балістична, експертиза холодної зброї, автотоварознавча, лінгвістична тощо), допитано як свідків 33 особи, проведено низку обшуків у місцях перебування підозрюваного".

Деталі: Керівник слідчого відділу також продемонстрував журналістам фотографії сувенірних купюр, які було вилучено у підозрюваного під час затримання – Кривош пропонував їх водієві автобуса як оплату за проїзд.

Хитрик зазначив, що досудове розслідування триває, перевіряють усі зв'язки підозрюваного, встановлюють походження зброї.

Знайти більше: Терорист у Луцьку. Хто взяв у заручники пасажирів маршрутки і як їх звільняли

Передісторія:

  • 21 липня близько 9:25 ранку у центрі Луцька озброєний чоловік захопив рейсовий автобус з 13 пасажирами.
  • Максим Кривош ("Плохой") вимагав від топ-політиків, олігархів і духовенства України записати відео, де вони визнають себе "терористами в законі", а від президента Зеленського – прорекламувати д/ф "Земляни" (2005), погрожуючи підірвати автобус і радіокеровану бомбу в місті.
  • Приблизно о 21:40, після того як силовики відмовилися від штурму, він відпустив людей і вийшов після бесіди із Зеленським, який виконав вимогутерориста.
  • Терориста затримали без втрат. Поліція відкрила справу за статтею "захоплення заручників", СБУ – за статтею "теракт".
  • За даними правоохоронців, у зловмисника були спільники – зокрема, одного затримали в Харкові.  

Теми: терактЛуцькполіція


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