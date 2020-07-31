Теракт у Луцьку: правоохоронці призначили 30 експертиз та допитали постраждалих
У межах розслідування кримінального провадження щодо обвинувачення Максима Кривоша, котрий тримав заручників в автобусі в Луцьку, допитано понад 30 свідків, 16 потерпілих, призначено 30 експертиз.
Джерело: начальник слідчого відділу Управління СБУ у Волинській області Олександр Хитрик під час брифінгу, якого цитує "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова Хитрика: "Зокрема, в кримінальному провадженні допитано 16 потерпілих, призначено 30 експертиз (вибухотехнічна, судово-балістична, експертиза холодної зброї, автотоварознавча, лінгвістична тощо), допитано як свідків 33 особи, проведено низку обшуків у місцях перебування підозрюваного".
Деталі: Керівник слідчого відділу також продемонстрував журналістам фотографії сувенірних купюр, які було вилучено у підозрюваного під час затримання – Кривош пропонував їх водієві автобуса як оплату за проїзд.
Хитрик зазначив, що досудове розслідування триває, перевіряють усі зв'язки підозрюваного, встановлюють походження зброї.
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Передісторія:
- 21 липня близько 9:25 ранку у центрі Луцька озброєний чоловік захопив рейсовий автобус з 13 пасажирами.
- Максим Кривош ("Плохой") вимагав від топ-політиків, олігархів і духовенства України записати відео, де вони визнають себе "терористами в законі", а від президента Зеленського – прорекламувати д/ф "Земляни" (2005), погрожуючи підірвати автобус і радіокеровану бомбу в місті.
- Приблизно о 21:40, після того як силовики відмовилися від штурму, він відпустив людей і вийшов після бесіди із Зеленським, який виконав вимогутерориста.
- Терориста затримали без втрат. Поліція відкрила справу за статтею "захоплення заручників", СБУ – за статтею "теракт".
- За даними правоохоронців, у зловмисника були спільники – зокрема, одного затримали в Харкові.