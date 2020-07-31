Теракт в Луцке: правоохранители назначили 30 экспертиз и допросили потерпевших
По поводу теракта Максима Кривоша, который держал заложников в автобусе в Луцке, допрошено более 30 свидетелей, 16 потерпевших, назначено 30 экспертиз.
Источник: начальник следственного отдела Управления СБУ в Волынской области Александр Хитрик во время брифинга, которого цитирует "Интерфакс-Украина"
Прямая речь Хитрика: "В частности, в уголовном производстве допрошены 16 потерпевших, назначено 30 экспертиз (взрывотехническая, судебно-баллистическая экспертиза холодного оружия, автотовароведческая, лингвистическая и т.д.), допрошены в качестве свидетелей 33 человека, проведен ряд обысков в местах пребывания подозреваемого".
Детали: Руководитель следственного отдела также продемонстрировал журналистам фотографии сувенирных купюр, которые были изъяты у подозреваемого при задержании - Кривошей предлагал их водителю автобуса качестве оплаты за проезд.
Хитрик отметил, что досудебное расследование продолжается, проверяют все связи подозреваемого, устанавливают происхождение оружия.
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Предыстория:
- 21 июля около 09:25 утра в центре Луцка вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус с 13 пассажирами.
- Максим Кривош ("Плохой") требовал от топ-политиков, олигархов и духовенства Украины записать видео, где они признают себя "террористами в законе", а от президента Зеленского – прорекламировать д/ф "Земляне" (2005), угрожая взорвать автобус и радиоуправляемую бомбу в городе.
- Примерно в 21:40, после того как силовики отказались от штурма, он отпустил людей и вышел после беседы с Зеленским, который выполнил требование террориста.
- Террориста задержалибез потерь. Полиция открыла дело по статье "захват заложников", СБУ – по статье "теракт".
- По данным правоохранителей, у злоумышленника были сообщники – в частности, одного задержали в Харькове.