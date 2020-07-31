Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Теракт в Луцке: правоохранители назначили 30 экспертиз и допросили потерпевших

Пятница, 31 июля 2020, 15:21
Теракт в Луцке: правоохранители назначили 30 экспертиз и допросили потерпевших

По поводу теракта Максима Кривоша, который держал заложников в автобусе в Луцке, допрошено более 30 свидетелей, 16 потерпевших, назначено 30 экспертиз.

Источник: начальник следственного отдела Управления СБУ в Волынской области Александр Хитрик во время брифинга, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Хитрика: "В частности, в уголовном производстве допрошены 16 потерпевших, назначено 30 экспертиз (взрывотехническая, судебно-баллистическая экспертиза холодного оружия, автотовароведческая, лингвистическая и т.д.), допрошены в качестве свидетелей 33 человека, проведен ряд обысков в местах пребывания подозреваемого".

Детали: Руководитель следственного отдела также продемонстрировал журналистам фотографии сувенирных купюр, которые были изъяты у подозреваемого при задержании - Кривошей предлагал их водителю автобуса качестве оплаты за проезд.

Хитрик отметил, что досудебное расследование продолжается, проверяют все связи подозреваемого, устанавливают происхождение оружия.

Знать больше: Террорист в Луцке. Кто взял в заложники пассажиров маршрутки и как их освобождали

Предыстория:

  • 21 июля около 09:25 утра в центре Луцка вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус с 13 пассажирами.
  • Максим Кривош ("Плохой") требовал от топ-политиков, олигархов и духовенства Украины записать видео, где они признают себя "террористами в законе", а от президента Зеленского – прорекламировать д/ф "Земляне" (2005), угрожая взорвать автобус и радиоуправляемую бомбу в городе.
  • Примерно в 21:40, после того как силовики отказались от штурма, он отпустил людей и вышел после беседы с Зеленским, который выполнил требование террориста.
  • Террориста задержалибез потерь. Полиция открыла дело по статье "захват заложников", СБУ – по статье "теракт".
  • По данным правоохранителей, у злоумышленника были сообщники – в частности, одного задержали в Харькове.

"Украинская правда" в Threads

Темы: терактЛуцкполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
теракт
Теракт россиян на ЗАЭС будет считаться применением ядерного оружия – Данилов
Стрельбу в аэропорту Кишинева расследуют как теракт
В Кремле отреагировали на слова Зеленского об угрозе теракта на ЗАЭС
Последние новости
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
Все новости...
Реклама: