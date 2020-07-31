Теракт в Луцке: правоохранители назначили 30 экспертиз и допросили потерпевших

В рамках расследования уголовного производства по обвинению Максима Кривоша, который держал заложников в автобусе в Луцке, допрошено более 30 свидетелей, 16 потерпевших, назначено 30 экспертиз.

Источник: начальник следственного отдела Управления СБУ в Волынской области Александр Хитрик во время брифинга, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Хитрика: "В частности, в уголовном производстве допрошены 16 потерпевших, назначено 30 экспертиз (взрывотехническая, судебно-баллистическая экспертиза холодного оружия, автотовароведческая, лингвистическая и т.д.), допрошены в качестве свидетелей 33 человека, проведен ряд обысков в местах пребывания подозреваемого".

Детали: Руководитель следственного отдела также продемонстрировал журналистам фотографии сувенирных купюр, которые были изъяты у подозреваемого при задержании - Кривошей предлагал их водителю автобуса качестве оплаты за проезд.

Хитрик отметил, что досудебное расследование продолжается, проверяют все связи подозреваемого, устанавливают происхождение оружия.

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