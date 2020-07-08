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У Порошенка відповіли на справу про Мальдіви: А як Зеленський вилітав в Оман?

Середа, 8 липня 2020, 13:05
strana.ua

Народна депутатка від партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко обурена оголошенням підозри колишньому чиновнику Прикордонної служби в тому, що він начебто незаконно випустив на початку 2018 року колишнього президента Петра Порошенка з родиною на Мальдіви.

Джерело: виступ Ірини Геращенко на мітингу під судом у справі Порошенка

Пряма мова: "На очах зараз розвалюються не лише справи оці і фальсифікації проти Порошенка, але й навіть те, як начебто вручалася підозра, де також були порушені всі норми. А тим часом влада Зеленського продовжує плодити справи проти Порошенка.

Сьогодні прикордоннику якомусь (колишньому – ред.) вручили підозру, що він начебто незаконно випустив президента Порошенка з родиною на 5 днів за 5 років відпочити на Мальдіви.

Друзі, а давайте пошлемо депутатський запит, як з родиною Зеленський вилітав в Осман чи куди він там літав, в Оман?

Просто переходить на фарс те, що відбувається в країні! Усе це на фоні епідемії, безладу в економіці, жахливого безробіття, війни на Донбасі,  окупації Криму – ми маємо ситуацію, коли Зеленський абсолютно забув про зовнішню політику, про те, що він є верховним головнокомандувачем – у нього є щодня одна справа: слухати звіти від силових структур, скільки ще справ напложено проти Порошенка як лідера опозиції і його команди".

Цьому передувало: 1 липня 2020 року Порошенко повідомив, що проти нього розслідують уже 24 кримінальні провадження, за якими стоїть Офіс президента або особисто його наступник Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський разом із родиною полетів в Оман 5 січня. У прес-службі повідомили про офіційний візит, проте президент скористався рейсовим літаком за власні кошти.

Зеленський заявляв, що його діти мають право на відпочинок, а він не вважає за необхідне повідомляти про свої приватні поїздки на кілька днів.

Передісторія:

  • П’ятий президент України Петро Порошенко з 1 по 8 січня 2018 року перебував на Мальдівах інкогніто. У розслідуванні програми журналістських розслідувань "Схеми" журналісти розповіли про таємну відпустку Порошенка з родиною на Мальдіви.
  • Згідно з розслідуванням, неафішований президентський відпочинок разом із перельотом загалом коштував не менше ніж 500 тисяч доларів (понад 14 мільйонів гривень). На Банковій заявляли, що Мальдіви обійшлися президенту дешевше, ніж підрахували журналісти.
  • Порошенко запевняв, що кордон він перетинав за своїм прізвищем, "по своєму паспорту, з відповідною реєстрацією у прикордонників".
  • У серпні 2019 року Державне бюро розслідування почало розслідувати можливі факти організації незаконного переправлення через державний кордон України п’ятого президента Петро Порошенка.
  • 8 липня 2020 року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому керівнику військової частини Державної прикордонної служби за вказівку пропустити через державний кордон Петра Порошенка та членів його родини "поза існуючим пунктом пропуску".

Теми: ПорошенкоЄвропейська солідарність


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