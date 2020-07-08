У Порошенка відповіли на справу про Мальдіви: А як Зеленський вилітав в Оман?

Народна депутатка від партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко обурена оголошенням підозри колишньому чиновнику Прикордонної служби в тому, що він начебто незаконно випустив на початку 2018 року колишнього президента Петра Порошенка з родиною на Мальдіви.

Джерело: виступ Ірини Геращенко на мітингу під судом у справі Порошенка

Пряма мова: "На очах зараз розвалюються не лише справи оці і фальсифікації проти Порошенка, але й навіть те, як начебто вручалася підозра, де також були порушені всі норми. А тим часом влада Зеленського продовжує плодити справи проти Порошенка.

Сьогодні прикордоннику якомусь (колишньому – ред.) вручили підозру, що він начебто незаконно випустив президента Порошенка з родиною на 5 днів за 5 років відпочити на Мальдіви.

Друзі, а давайте пошлемо депутатський запит, як з родиною Зеленський вилітав в Осман чи куди він там літав, в Оман?

Просто переходить на фарс те, що відбувається в країні! Усе це на фоні епідемії, безладу в економіці, жахливого безробіття, війни на Донбасі, окупації Криму – ми маємо ситуацію, коли Зеленський абсолютно забув про зовнішню політику, про те, що він є верховним головнокомандувачем – у нього є щодня одна справа: слухати звіти від силових структур, скільки ще справ напложено проти Порошенка як лідера опозиції і його команди".

Деталі: Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід Порошенкові у справі про призначення Сергія Семочка керівником Служби зовнішньої розвідки.

1 липня 2020 року Порошенко повідомив, що проти нього розслідують уже 24 кримінальні провадження, за якими стоїть Офіс президента або особисто його наступник Володимир Зеленський. Одна зі справ стосується відпочинку на Мальдівах на 4-му році каденції.

Володимир Зеленський разом із родиною полетів в Оман 5 січня, через 7 місяців роботи на посту президента. У прес-службі повідомили про офіційний візит, проте Зеленський скористався рейсовим літаком за власні кошти. За даними ЗМІ, голова держави відпочивав у 5-зірковому готелі

Зеленський заявляв, що його діти мають право на відпочинок, а він не вважає за необхідне повідомляти про свої приватні поїздки на кілька днів.

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