У Порошенка відповіли на справу про Мальдіви: А як Зеленський вилітав в Оман?

Народна депутатка від партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко обурена оголошенням підозри колишньому чиновнику Прикордонної служби в тому, що він начебто незаконно випустив на початку 2018 року колишнього президента Петра Порошенка з родиною на Мальдіви.

Джерело: виступ Ірини Геращенко на мітингу під судом у справі Порошенка

Пряма мова: "На очах зараз розвалюються не лише справи оці і фальсифікації проти Порошенка, але й навіть те, як начебто вручалася підозра, де також були порушені всі норми. А тим часом влада Зеленського продовжує плодити справи проти Порошенка.

Сьогодні прикордоннику якомусь (колишньому – ред.) вручили підозру, що він начебто незаконно випустив президента Порошенка з родиною на 5 днів за 5 років відпочити на Мальдіви.

Друзі, а давайте пошлемо депутатський запит, як з родиною Зеленський вилітав в Осман чи куди він там літав, в Оман?

Просто переходить на фарс те, що відбувається в країні! Усе це на фоні епідемії, безладу в економіці, жахливого безробіття, війни на Донбасі, окупації Криму – ми маємо ситуацію, коли Зеленський абсолютно забув про зовнішню політику, про те, що він є верховним головнокомандувачем – у нього є щодня одна справа: слухати звіти від силових структур, скільки ще справ напложено проти Порошенка як лідера опозиції і його команди".

Цьому передувало: 1 липня 2020 року Порошенко повідомив, що проти нього розслідують уже 24 кримінальні провадження, за якими стоїть Офіс президента або особисто його наступник Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський разом із родиною полетів в Оман 5 січня. У прес-службі повідомили про офіційний візит, проте президент скористався рейсовим літаком за власні кошти.

Зеленський заявляв, що його діти мають право на відпочинок, а він не вважає за необхідне повідомляти про свої приватні поїздки на кілька днів.

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