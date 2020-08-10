У Білорусі проти мітингувальників порушили кримінальні справи

Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень в Мінську і насильства відносно співробітників міліції.

Джерело: РИА Новости з посиланням на главу СК республіки Івана Носкевича, Правозахисний центр "Вясна"

Пряма мова: "На даний час більше 100 слідчих працюють на місцях подій".

Деталі: Носкевич уточнив, що мова йде про затриманих у Мінську та інших містах, де постраждали десятки силовиків. Фігурантам загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.

За словами керівника СК, мітингувальники використовували сміттєві контейнери, лавки, палиці, каміння, шматки тротуарної плитки, скляні пляшки, а також легкозаймисті рідини.

Він також додав, що багато хто з підозрюваних і вже затриманих перебувають у стані алкогольного сп'яніння, вилучені записи камер відеоспостереження.

Носкевич вважає, що зацікавлені в масових заворушеннях використовують натовп як своєрідний інструмент досягнення своїх цілей, спрямовуючи стихійну поведінку людей в потрібне їм русло.

Як повідомляє правозахисний центр "Вясна", станом на 3 ночі були відомі прізвища понад 140 затриманих. Станом на ранок 10 серпня затриманих уже понад 180.

Однак відзначається, що арештованих набагато більше.

Чому це важливо: Олександр Лукашенко 6-й раз балотується на посаду президента Білорусі. Наразі він перебуває при владі вже 26 років. Він зміг переписати Конституцію під себе та підпорядкувати собі всі гілки влади.

Передісторія: