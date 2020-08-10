У Білорусі проти мітингувальників порушили кримінальні справи
Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень в Мінську і насильства відносно співробітників міліції.
Джерело: РИА Новости з посиланням на главу СК республіки Івана Носкевича, Правозахисний центр "Вясна"
Пряма мова: "На даний час більше 100 слідчих працюють на місцях подій".
Деталі: Носкевич уточнив, що мова йде про затриманих у Мінську та інших містах, де постраждали десятки силовиків. Фігурантам загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.
За словами керівника СК, мітингувальники використовували сміттєві контейнери, лавки, палиці, каміння, шматки тротуарної плитки, скляні пляшки, а також легкозаймисті рідини.
Він також додав, що багато хто з підозрюваних і вже затриманих перебувають у стані алкогольного сп'яніння, вилучені записи камер відеоспостереження.
Носкевич вважає, що зацікавлені в масових заворушеннях використовують натовп як своєрідний інструмент досягнення своїх цілей, спрямовуючи стихійну поведінку людей в потрібне їм русло.
Як повідомляє правозахисний центр "Вясна", станом на 3 ночі були відомі прізвища понад 140 затриманих. Станом на ранок 10 серпня затриманих уже понад 180.
Однак відзначається, що арештованих набагато більше.
Чому це важливо: Олександр Лукашенко 6-й раз балотується на посаду президента Білорусі. Наразі він перебуває при владі вже 26 років. Він зміг переписати Конституцію під себе та підпорядкувати собі всі гілки влади.
Передісторія:
- За даними офіційного екзит-полу, перемогу на президентських виборах у Білорусі здобув Олександр Лукашенко, який керує державою вже 26 років. Проте опозиційні екзит-поли вказують, що із величезним відривом виграла його опонентка Світлана Тихановська. Чоловіка останньої, Сергія, не допустили до виборів та кинули за грати.
- Прихильники Тихановської у відповідь на офіційні результати вийшли на мітинги у Мінську та інших містах Білорусі. До їх розгону залучили ОМОН, зокрема автозак силовиків в’їхав у натовп протестувальників, а міліція стріляла гумовими кулями.
- Окрім того, влада перешкоджає доступу в інтернет та блокує найбільші новинні портали.
- У день виборів президента Білорусі та напередодні нього в різних містах країни силовики затримали вже більше сотні людей. Міністерство внутрішніх справ Білорусі визнало використання спецзасобів проти мітингарів.