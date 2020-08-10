В Беларуси против митингующих возбудили уголовные дела
Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков в Минске и насилия в отношении сотрудников милиции.
Источник: РИА Новости со ссылкой на главу СК республики Ивана Носкевича, Правозащитный центр "Вясна"
Прямая речь: "В настоящее время более 100 следователей работают на местах происшествий".
Детали: Носкевич уточнил, что речь идет о задержанных в Минске и других городах, где пострадали десятки силовиков. Фигурантам грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
По словам руководителя СК, митингующие использовали мусорные контейнеры, скамейки, палки, булыжники, осколки тротуарной плитки, стеклянные бутылки, а также легковоспламеняющиеся жидкости.
Он также добавил, что многие из подозреваемых и уже задержанных находятся в состоянии алкогольного опьянения, изъяты записи камер видеонаблюдения.
Носкевич считает, что заинтересованные в массовых беспорядках используют толпу как своеобразный инструмент достижения своих целей, направляя стихийное поведение людей в нужное им русло.
Как сообщает правозащитный центр "Вясна", по состоянию на 3 ночи были известны фамилии более 140 задержанных. По состоянию на утро 10 августа задержанных уже более 180.
Однако отмечается, что арестованных намного больше.
Почему это важно: Александр Лукашенко 6-й раз баллотируется на пост президента Беларуси. Сейчас он находится у власти уже 26 лет. Он смог переписать Конституцию под себя и подчинить себе все ветви власти.
Предыстория:
- По данным официального экзит-пола, победу на президентских выборах в Беларуси одержал Александр Лукашенко, который руководит государством уже 26 лет. Однако оппозиционные экзит-полы указывают, что с огромным отрывом выиграла его оппонентка Светлана Тихановская. Мужа последней, Сергея, не допустили к выборам и бросили за решетку.
- Сторонники Тихановской в ответ на официальные результаты вышли на митинги в Минске и других городах Беларуси. К их разгону привлекли ОМОН, в частности автозак силовиков въехал в толпу протестующих, а милиция стреляла резиновыми пулями.
- Кроме того, власть препятствует доступу в интернет и блокирует самые новостные порталы.
- В день выборов президента Беларуси и накануне в разных городах страны силовики задержали уже более сотни человек. Министерство внутренних дел Беларуси признало использование спецсредств против митингующих.