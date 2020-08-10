В Беларуси против митингующих возбудили уголовные дела

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков в Минске и насилия в отношении сотрудников милиции.

Источник: РИА Новости со ссылкой на главу СК республики Ивана Носкевича, Правозащитный центр "Вясна"

Прямая речь: "В настоящее время более 100 следователей работают на местах происшествий".

Детали: Носкевич уточнил, что речь идет о задержанных в Минске и других городах, где пострадали десятки силовиков. Фигурантам грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

По словам руководителя СК, митингующие использовали мусорные контейнеры, скамейки, палки, булыжники, осколки тротуарной плитки, стеклянные бутылки, а также легковоспламеняющиеся жидкости.

Он также добавил, что многие из подозреваемых и уже задержанных находятся в состоянии алкогольного опьянения, изъяты записи камер видеонаблюдения.

Носкевич считает, что заинтересованные в массовых беспорядках используют толпу как своеобразный инструмент достижения своих целей, направляя стихийное поведение людей в нужное им русло.

Как сообщает правозащитный центр "Вясна", по состоянию на 3 ночи были известны фамилии более 140 задержанных. По состоянию на утро 10 августа задержанных уже более 180.

Однако отмечается, что арестованных намного больше.

Почему это важно: Александр Лукашенко 6-й раз баллотируется на пост президента Беларуси. Сейчас он находится у власти уже 26 лет. Он смог переписать Конституцию под себя и подчинить себе все ветви власти.

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