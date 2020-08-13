Провладний білоруський телеграм-канал опублікував інформацію нібито кандидат в президенти Білорусі Світлана Тихановська дала свідчення на членів свого штабу. Новину також підхопив держканал "ОНТ", але згодом там її видалили.

Джерело: Telegram-канал Белсат. Telegram-канал "Жовті сливи", який напередодні без вказівки джерела, перший опублікував відео на якому Тихановська, перебуваючи в кабінеті голови ЦВК, читає заздалегідь написаний текст з закликом до білорусів не брати участі в мирних мітингах.

Дослівно: "Тихановська в КДБ дали прослухати запис, де соратники планували її вбити! Голоси всіх учасників розмов на записах нею ідентифіковані. Прізвища нею названі і підтверджені. Готується порушення кримінальних справ за статтею "Вбивство, підготовка вбивства".

Тихановська прийняла рішення виїхати з Білорусі самостійно".

Деталі: Згодом у Telegram-каналі Белсат повідомили, що білоруський державний телеканал "ОНТ" також опублікував інформацію нібито Тихановська давала свідчення на членів штабу, але там швидко видалили новину.

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