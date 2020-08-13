Провладний Telegram-канал повідомив, що на Тихановську начебто готували замах
Провладний білоруський телеграм-канал опублікував інформацію нібито кандидат в президенти Білорусі Світлана Тихановська дала свідчення на членів свого штабу. Новину також підхопив держканал "ОНТ", але згодом там її видалили.
Джерело: Telegram-канал Белсат. Telegram-канал "Жовті сливи", який напередодні без вказівки джерела, перший опублікував відео на якому Тихановська, перебуваючи в кабінеті голови ЦВК, читає заздалегідь написаний текст з закликом до білорусів не брати участі в мирних мітингах.
Дослівно: "Тихановська в КДБ дали прослухати запис, де соратники планували її вбити! Голоси всіх учасників розмов на записах нею ідентифіковані. Прізвища нею названі і підтверджені. Готується порушення кримінальних справ за статтею "Вбивство, підготовка вбивства".
Тихановська прийняла рішення виїхати з Білорусі самостійно".
Деталі: Згодом у Telegram-каналі Белсат повідомили, що білоруський державний телеканал "ОНТ" також опублікував інформацію нібито Тихановська давала свідчення на членів штабу, але там швидко видалили новину.
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Передісторія:
- 11 серпня стало відомо, що Тихановська виїхала в Литву. За словами довіреної особа кандидатки, Тихановську вивезли до Литви представники білоруської влади і у неї не було вибору.
- Сама Тихановська згодом у зверненні пояснила свій від'їзд словами, що "діти – це найважливіше, що є в нашому житті". При цьому вона сказала, що рішення покинути країну вона прийняла самостійно і на неї ніхто не впливав.
- Після виборів президента 9 серпня у Білорусі протестують проти Олександра Лукашенка й на підтримку Світлани Тихановської. Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями, а мітингарі вже почали використовувати "коктейлі Молотова".
- Ключові білоруські інтернет-видання з дня виборів заблоковані.