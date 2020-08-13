На фото: в центрі Тихановська, зліва Вероніка Цепкало, справа Марія Колеснікова

Білоруський державний телеканал "ОНТ" опублікував інформацію нібито кандидат в президенти Білорусі Світлана Тихановська дала свідчення на членів свого штабу.

Джерело: Провладний білоруський телеграм-канал "Жовті сливи", який напередодні без вказівки джерела, перший опублікував відео на якому Тіхановском, перебуваючи в кабінеті глави ЦВК, читає заздалегідь написаний текст м закликає білорусів не брати участь в мирних мітингах.

Дослівно: "Тіхановском в КДБ дали прослухати запис, де соратники планували її вбити!

Голоси всіх учасників розмов на записах нею ідентифіковані. Прізвища нею названі і підтверджені.

Готується порушення кримінальних справ за статтею "Вбивство, підготовка вбивства".

Тихановська прийняла рішення виїхати з Білорусі самостійно".

Дополняется..

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