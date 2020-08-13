Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Провладний Telegram-канал повідомив, що на Тихановську начебто готували замах

Четвер, 13 серпня 2020, 00:45
Провладний Telegram-канал повідомив, що на Тихановську начебто готували замах
На фото: в центрі Тихановська, зліва Вероніка Цепкало, справа Марія Колеснікова

Провладний білоруський телеграм-канал опублікував інформацію нібито кандидат в президенти Білорусі Світлана Тихановська дала свідчення на членів свого штабу. Новину також підхопив держканал "ОНТ", але згодом там її видалили.

Джерело: Telegram-канал Белсат. Telegram-канал "Жовті сливи", який напередодні без вказівки джерела, перший опублікував відео на якому Тихановська, перебуваючи в кабінеті голови ЦВК, читає заздалегідь написаний текст з закликом до білорусів не брати участі в мирних мітингах.

Дослівно: "Тихановська в КДБ дали прослухати запис, де соратники планували її вбити! Голоси всіх учасників розмов на записах нею ідентифіковані. Прізвища нею названі і підтверджені. Готується порушення кримінальних справ за статтею "Вбивство, підготовка вбивства".

Тихановська прийняла рішення виїхати з Білорусі самостійно".

Деталі: Згодом у Telegram-каналі Белсат повідомили, що білоруський державний телеканал "ОНТ" також опублікував інформацію нібито Тихановська давала свідчення на членів штабу, але там швидко видалили новину.

Знати більше: Вічні 80%. 8 фактів про найскладніші (пере)вибори Лукашенка в Білорусі

Читайте також: "Не хочу жити у великій в'язниці". Протести в Білорусі очима учасників

Передісторія:

  • 11 серпня стало відомо, що Тихановська виїхала в Литву. За словами довіреної особа кандидатки, Тихановську вивезли до Литви представники білоруської влади і у неї не було вибору.
  • Сама Тихановська згодом у зверненні пояснила свій від'їзд словами, що "діти – це найважливіше, що є в нашому житті". При цьому вона сказала, що рішення покинути країну вона прийняла самостійно і на неї ніхто не впливав.
  • Після виборів президента 9 серпня у Білорусі протестують проти Олександра Лукашенка й на підтримку Світлани Тихановської. Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями, а мітингарі вже почали використовувати "коктейлі Молотова".
  • Ключові білоруські інтернет-видання з дня виборів заблоковані.

Микола Донєв, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьЛукашенкоцензуравибориТихановська
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Білорусь
У Міноборони Білорусі вперше розповіли про табір, де чекають "вагнерівців"
Лукашенко вимагає вибачень від тих, хто називає його диктатором
У Литві попередили про небезпеку поїздок до Білорусі: розвідка агресивно вербує усіх підряд
Останні новини
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
Усі новини...
Реклама: