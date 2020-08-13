Тихановська дала свідчення на членів свого штабу. КДБ порушив кримінальні справи за статтею "Вбивство" — ЗМІ
Білоруський державний телеканал "ОНТ" опублікував інформацію нібито кандидат в президенти Білорусі Світлана Тихановська дала свідчення на членів свого штабу.
Джерело: Провладний білоруський телеграм-канал "Жовті сливи", який напередодні без вказівки джерела, перший опублікував відео на якому Тіхановском, перебуваючи в кабінеті глави ЦВК, читає заздалегідь написаний текст м закликає білорусів не брати участь в мирних мітингах.
Дослівно: "Тіхановском в КДБ дали прослухати запис, де соратники планували її вбити!
Голоси всіх учасників розмов на записах нею ідентифіковані. Прізвища нею названі і підтверджені.
Готується порушення кримінальних справ за статтею "Вбивство, підготовка вбивства".
Тихановська прийняла рішення виїхати з Білорусі самостійно".
Дополняется..
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