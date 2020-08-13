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Провластный Telegram-канал сообщил, что на Тихановскую якобы готовили покушение

Четверг, 13 августа 2020, 00:45
Провластный Telegram-канал сообщил, что на Тихановскую якобы готовили покушение
На фото: в центре Тихановская, слева Вероника Цепкало, с правой стороны Мария Колесникова

Провластный белорусский телеграм-канал опубликовал информацию якобы кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская дала показания на членов своего штаба. Новость также подхватил госканал "ОНТ", но впоследствии там ее удалили.

Источник: Telegram-канал Белсат. Telegram-канал "Желтые сливы", который накануне без указания источника, первый опубликовал видео на котором Тихановская, находясь в кабинете главы ЦИК, читает заранее написанный текст и призывает белорусов не участвовать в мирных митингах.

Дословно: "Тихановской в КГБ дали прослушать запись, где соратники планировали ее убить! Голоса всех участников разговоров на записях ею идентифицированы. Фамилии ею названы и подтверждены. Готовится возбуждение уголовных дел по статье "Убийство, подготовка убийства".

Тихановская приняла решение уехать из Беларуси самостоятельно".

Детали: Впоследствии в Telegram-канале Белсат сообщили, что белорусский государственный телеканал "ОНТ" также опубликовал информацию якобы Тихановская давала показания на членов штаба, но там быстро удалили новость.

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Предыстория:

  • 11 августа стало известно, что Тихановская уехала в Литву. По словам доверенного лицо кандидата, Тихановскую вывезли в Литву представители белорусских властей и у нее не было выбора.
  • Сама Тихановская позже в обращении объяснила свой отъезд словами, что "дети - это самое важное, что есть в нашей жизни". При этом она сказала, что решение покинуть страну она приняла самостоятельно и на нее никто не влиял.
  • После выборов президента 9 августа в Беларуси протестуют против Александра Лукашенко и в поддержку Светланы Тихановской. Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями, а митингующие уже начали использовать "коктейли Молотова".
  • Ключевые белорусские интернет-издания со дня выборов заблокированы.

Николай Донев, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьЛукашенкоцензуравиборыТихановская
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