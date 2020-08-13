Тихановская дала показания на членов своего штаба. КГБ возбудит уголовные дела по статье "Убийство" — СМИ
Провластный белорусский телеграм-канал опубликовал информацию якобы кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская дала показания на членов своего штаба.
Источник: Телеграм-канал "Желтые сливы", который накануне без указания источника, первый опубликовал видео на котором Тихановская, находясь в кабинете главы ЦИК, читает заранее написанный текст и призывает белорусов не участвовать в мирных митингах.
Дословно: "Тихановской в КГБ дали прослушать запись, где соратники планировали ее убить! Голоса всех участников разговоров на записях ею идентифицированы. Фамилии ею названы и подтверждены. Готовится возбуждение уголовных дел по статье "Убийство, подготовка убийства".
Тихановская приняла решение уехать из Беларуси самостоятельно".
Детали: Издание Белсат сообщило, что белорусский государственный телеканал "ОНТ" также опубликовал информацию якобы Тихановская давала показания на членов штаба.
Предыстория:
- 11 августа стало известно, что Тихановская уехала в Литву. По словам доверенного лицо кандидата, Тихановскую вывезли в Литву представители белорусских властей и у нее не было выбора.
- Сама Тихановская позже в обращении объяснила свой отъезд словами, что "дети - это самое важное, что есть в нашей жизни". При этом она сказала, что решение покинуть страну она приняла самостоятельно и на нее никто не влиял.
Напомним:
- После выборов президента 9 августа в Беларуси протестуют против Александра Лукашенко и в поддержку Светланы Тихановской. Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями, а митингующие уже начали использовать "коктейли Молотова" и якобы один пытался бросить взрывное устройство – и сам погиб
- Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком и требует признать недействительными результаты выборов, по которым Лукашенко снова переизбран на пост президента.
- Ключевые белорусские интернет-издания со дня выборов заблокированы.
- Основатель Telegram Павел Дуров заявил о введении в мессенджере инструментов против цензуры, чтобы белорусы могли и в дальнейшем пользоваться платформой.
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