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У Білорусі затримали ще одного українця

Четвер, 13 серпня 2020, 15:20
фото: TYT.BY

У вівторок, 11 серпня, у білоруському Бресті затримали ще одного громадянина України, наразі він перебуває в одному із місцевих СІЗО.

Джерело: пресслужба МЗС

Дослівно: "12 серпня до консульства України в Бресті звернулися родичі громадянина України, який 11 серпня не повернувся додому з роботи.

Консульство відразу розпочало пошук та встановило, що 11 серпня його затримали в Бресті (як протестувальника) і він перебуває зараз у місцевому СІЗО".

Деталі: У відомстві додали, що найближчим часом українські консули зустрінуться з керівництвом місцевих правоохоронних органів, щоб з’ясувати обставини інциденту.

Ситуація перебуває на контролі консульства України в Бресті та МЗС України.

Детальнішу інформацію в МЗС обіцяли повідомити згодом.

Що було раніше: Станом на ранок 13 серпня глава МЗС повідомляв, що у Білорусі затримали 3 громадян України. До того повідомлялося про затримання 9 українців, яких уже відпустили.

Президент України Володимир Зеленський закликав українців утриматися від поїздок до Білорусі, де 5 добу тривають протести проти попередніх результатів президентських виборів. 

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Нагадаємо:

  • Після виборів президента 9 серпня у Білорусі протестують проти Олександра Лукашенка й на підтримку Світлани Тихановської. Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями, а мітингарі вже почали використовувати "коктейлі Молотова" і нібито один намагався кинути вибуховий пристрій – і сам загинув.
  • Також у Білорусі після затримання силовиками помер 25-річний житель Гомеля.
  • Станом на 13 серпня у Білорусі затримали 6,7 тисяч осіб. Так, 10 серпня МВС Білорусі повідомляло про затримання близько 3 тисяч протестувальників. 11 серпня – вже про більше 2 тисяч, 12 серпня - про 1 тисячу затриманих. 

Українська правда
Теми: БілорусьукраїнцімітингиЛукашенковибори


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