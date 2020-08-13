У Білорусі затримали ще одного українця

У вівторок, 11 серпня, у білоруському Бресті затримали ще одного громадянина України, наразі він перебуває в одному із місцевих СІЗО.

Джерело: пресслужба МЗС

Дослівно: "12 серпня до консульства України в Бресті звернулися родичі громадянина України, який 11 серпня не повернувся додому з роботи.

Консульство відразу розпочало пошук та встановило, що 11 серпня його затримали в Бресті (як протестувальника) і він перебуває зараз у місцевому СІЗО".

Деталі: У відомстві додали, що найближчим часом українські консули зустрінуться з керівництвом місцевих правоохоронних органів, щоб з’ясувати обставини інциденту.

Ситуація перебуває на контролі консульства України в Бресті та МЗС України.

Детальнішу інформацію в МЗС обіцяли повідомити згодом.

Що було раніше: Станом на ранок 13 серпня глава МЗС повідомляв, що у Білорусі затримали 3 громадян України. До того повідомлялося про затримання 9 українців, яких уже відпустили.

Президент України Володимир Зеленський закликав українців утриматися від поїздок до Білорусі, де 5 добу тривають протести проти попередніх результатів президентських виборів.

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