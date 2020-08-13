У Білорусі затримали ще одного українця
У вівторок, 11 серпня, у білоруському Бресті затримали ще одного громадянина України, наразі він перебуває в одному із місцевих СІЗО.
Джерело: пресслужба МЗС
Дослівно: "12 серпня до консульства України в Бресті звернулися родичі громадянина України, який 11 серпня не повернувся додому з роботи.
Консульство відразу розпочало пошук та встановило, що 11 серпня його затримали в Бресті (як протестувальника) і він перебуває зараз у місцевому СІЗО".
Деталі: У відомстві додали, що найближчим часом українські консули зустрінуться з керівництвом місцевих правоохоронних органів, щоб з’ясувати обставини інциденту.
Ситуація перебуває на контролі консульства України в Бресті та МЗС України.
Детальнішу інформацію в МЗС обіцяли повідомити згодом.
Що було раніше: Станом на ранок 13 серпня глава МЗС повідомляв, що у Білорусі затримали 3 громадян України. До того повідомлялося про затримання 9 українців, яких уже відпустили.
Президент України Володимир Зеленський закликав українців утриматися від поїздок до Білорусі, де 5 добу тривають протести проти попередніх результатів президентських виборів.
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Безкарність Лукашенка: чому ЄС має посилити тиск через події у Білорусі
Нагадаємо:
- Після виборів президента 9 серпня у Білорусі протестують проти Олександра Лукашенка й на підтримку Світлани Тихановської. Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями, а мітингарі вже почали використовувати "коктейлі Молотова" і нібито один намагався кинути вибуховий пристрій – і сам загинув.
- Також у Білорусі після затримання силовиками помер 25-річний житель Гомеля.
- Станом на 13 серпня у Білорусі затримали 6,7 тисяч осіб. Так, 10 серпня МВС Білорусі повідомляло про затримання близько 3 тисяч протестувальників. 11 серпня – вже про більше 2 тисяч, 12 серпня - про 1 тисячу затриманих.