В Беларуси задержали еще одного украинца
Во вторник, 11 августа, в белорусском Бресте задержали еще одного гражданина Украины, сейчас он находится в одном из местных СИЗО.
Источник: пресс-служба МИД
Дословно: "12 августа в консульство Украины в Бресте обратились родственники гражданина Украины, который 11 августа не вернулся домой с работы.
Консульство сразу начало поиск и установило, что 11 августа его задержали в Бресте (как протестующего) и находится он сейчас в местном СИЗО".
Детали: В ведомстве добавили, что в ближайшее время украинские консулы встретятся с руководством местных правоохранительных органов, чтобы выяснить обстоятельства инцидента.
Ситуация находится на контроле консульства Украины в Бресте и МИД Украины.
Более подробную информацию в МИД обещали сообщить позже.
Что было раньше: По состоянию на утро 13 августа глава МИД сообщал, что в Беларуси задержали 3 граждан Украины. Ранее сообщалось о задержании 9 украинцев, которых уже отпустили.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев воздержаться от поездок в Беларусь, где 5 сутки продолжаются протесты против предварительных результатов президентских выборов.
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Напомним:
- После выборов президента 9 августа в Беларуси протестуют против Александра Лукашенко и в поддержку Светланы Тихановской. Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями, а митингующие уже начали использовать "коктейли Молотова" и якобы один пытался бросить взрывное устройство – и сам погиб.
- Также в Беларуси после задержания силовиками скончался 25-летний житель Гомеля.
- По состоянию на 13 августа в Беларуси задержали 6700 человек. Так, 10 августа МВД Беларуси сообщало о задержании около 3 тысяч протестующих. 11 августа – уже о более 2 тысяч, 12 августа - о 1 тысячи задержанных.