В Беларуси задержали еще одного украинца

Во вторник, 11 августа, в белорусском Бресте задержали еще одного гражданина Украины, сейчас он находится в одном из местных СИЗО.

Источник: пресс-служба МИД

Дословно: "12 августа в консульство Украины в Бресте обратились родственники гражданина Украины, который 11 августа не вернулся домой с работы.

Консульство сразу начало поиск и установило, что 11 августа его задержали в Бресте (как протестующего) и находится он сейчас в местном СИЗО".

Детали: В ведомстве добавили, что в ближайшее время украинские консулы встретятся с руководством местных правоохранительных органов, чтобы выяснить обстоятельства инцидента.

Ситуация находится на контроле консульства Украины в Бресте и МИД Украины.

Более подробную информацию в МИД обещали сообщить позже.

Что было раньше: По состоянию на утро 13 августа глава МИД сообщал, что в Беларуси задержали 3 граждан Украины. Ранее сообщалось о задержании 9 украинцев, которых уже отпустили.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев воздержаться от поездок в Беларусь, где 5 сутки продолжаются протесты против предварительных результатов президентских выборов.

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Напомним: