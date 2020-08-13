Маск запитав у білорусів, чим їм допомогти
Засновник компанії Tesla, відомий американський бізнесмен Ілон Маск запропонував у соцмережі допомогу Білорусі, де уже 5 добу тривають протести.
Джерело: Twitter
Деталі: Користувачі соцмереж активно просять іноземних зірок поширювати інформацію про події у Білорусі на свою аудиторію.
З таким же проханням у Twitter звернулися до Маска. Він відповів: "Шкода це чути. Чим ми можемо вам допомогти?"
Sorry to hear this. What can we do to help?— Elon Musk (@elonmusk) August 13, 2020
У відповідь Маску запропонували поділитися із Білоруссю Інтернетом, поширити інформацію про протести або ж відібрати у Лукашенка автомобіль Tesla.
Зокрема торік чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко, проти якого протестують у країні, заявив, що має автівку, яку подарував йому Маск.
Сам засновник компанії у соцмережі здивувався питанню про Лукашенка та зізнався, що автівку Tesla президенту Білорусі не дарував.
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Нагадаємо:
- 9 серпня в Білорусі пройшло голосування на виборах президента.
- За даними Центральної виборчої комісії, перемогу здобув Лукашенко, який керує державою вже 26 років.
- Проте опозиційні екзит-поли вказують, що із величезним відривом виграла його опонентка Світлана Тихановська.
- Після цього в країні почалися акції, які супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями, а мітингарі вже почали використовувати "коктейлі Молотова" і нібито один намагався кинути вибуховий пристрій – і сам загинув.
- Також у Білорусі після затримання силовиками помер 25-річний житель Гомеля.
- Станом на 13 серпня у Білорусі затримали 6,7 тисяч осіб. Так, 10 серпня МВС Білорусі повідомляло про затримання близько 3 тисяч протестувальників. 11 серпня – вже про більше 2 тисяч, 12 серпня - про 1 тисячу затриманих.