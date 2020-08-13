Маск запропонував білорусам допомогу
Четвер, 13 серпня 2020, 16:33
Засновник компанії Tesla, відомий американський бізнесмен Ілон Маск запропонував у соцмережі допомогу Білорусі, де уже 5 добу тривають протести.
Джерело: Twitter
Деталі: Користувачі соцмереж активно просять іноземних зірок поширювати інформацію про події у Білорусі на свою аудиторію.
З таким же проханням у Twitter звернулися до Маска. Він відповів: "Шкода це чути. Чим ми можемо вам допомогти?"
Sorry to hear this. What can we do to help?— Elon Musk (@elonmusk) August 13, 2020
Українська правда