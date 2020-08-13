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Маск запропонував білорусам допомогу

Четвер, 13 серпня 2020, 16:33

Засновник компанії Tesla, відомий американський бізнесмен Ілон Маск запропонував у соцмережі допомогу Білорусі, де уже 5 добу тривають протести.

Джерело: Twitter

Деталі: Користувачі соцмереж активно просять іноземних зірок поширювати інформацію про події у Білорусі на свою аудиторію.

З таким же проханням у Twitter звернулися до Маска. Він відповів: "Шкода це чути. Чим ми можемо вам допомогти?"

Українська правда
Теми: МаскБілорусьмітинги


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