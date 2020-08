Засновник компанії Tesla, відомий американський бізнесмен Ілон Маск запропонував у соцмережі допомогу Білорусі, де уже 5 добу тривають протести.

Джерело: Twitter

Деталі: Користувачі соцмереж активно просять іноземних зірок поширювати інформацію про події у Білорусі на свою аудиторію.

З таким же проханням у Twitter звернулися до Маска. Він відповів: "Шкода це чути. Чим ми можемо вам допомогти?"

Sorry to hear this. What can we do to help?