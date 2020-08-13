Засновник компанії Tesla, відомий американський бізнесмен Ілон Маск запропонував у соцмережі допомогу Білорусі, де уже 5 добу тривають протести.

Джерело: Twitter

Деталі: Користувачі соцмереж активно просять іноземних зірок поширювати інформацію про події у Білорусі на свою аудиторію.

З таким же проханням у Twitter звернулися до Маска. Він відповів: "Шкода це чути. Чим ми можемо вам допомогти?"

Sorry to hear this. What can we do to help? — Elon Musk (@elonmusk) August 13, 2020

У відповідь Маску запропонували поділитися із Білоруссю Інтернетом, поширити інформацію про протести або ж відібрати у Лукашенка автомобіль Tesla.

Зокрема торік чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко, проти якого протестують у країні, заявив, що має автівку, яку подарував йому Маск.

Сам засновник компанії у соцмережі здивувався питанню про Лукашенка та зізнався, що автівку Tesla президенту Білорусі не дарував.

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