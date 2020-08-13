Маск спросил у белорусов, чем им помочь
Четверг, 13 августа 2020, 16:33
Основатель компании Tesla, известный американский бизнесмен Илон Маск предложил в соцсети помощь Беларуси, где уже 5 сутки продолжаются протесты.
Источник: Twitter
Детали: Пользователи соцсетей активно просят иностранных звезд распространять информацию о событиях в Беларуси на свою аудиторию.
С такой же просьбой в Twitter обратились к Маску. Он ответил: "Жаль это слышать. Чем мы можем вам помочь?"
Sorry to hear this. What can we do to help?— Elon Musk (@elonmusk) August 13, 2020
Украинская правда