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Маск спросил у белорусов, чем им помочь

Четверг, 13 августа 2020, 16:33

Основатель компании Tesla, известный американский бизнесмен Илон Маск предложил в соцсети помощь Беларуси, где уже 5 сутки продолжаются протесты.

Источник: Twitter

Детали: Пользователи соцсетей активно просят иностранных звезд распространять информацию о событиях в Беларуси на свою аудиторию.

С такой же просьбой в Twitter обратились к Маску. Он ответил: "Жаль это слышать. Чем мы можем вам помочь?"

Украинская правда
Темы: МаскБеларусьмитинги


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