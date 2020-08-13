Маск спросил у белорусов, чем им помочь

Основатель компании Tesla, известный американский бизнесмен Илон Маск предложил в соцсети помощь Беларуси, где уже 5 сутки продолжаются протесты.

Источник: Twitter

Детали: Пользователи соцсетей активно просят иностранных звезд распространять информацию о событиях в Беларуси на свою аудиторию.

С такой же просьбой в Twitter обратились к Маску. Он ответил: "Жаль это слышать. Чем мы можем вам помочь?"

Sorry to hear this. What can we do to help? — Elon Musk (@elonmusk) August 13, 2020

В ответ Маску предложили поделиться с Беларусью Интернетом, распространить информацию о протестах или отобрать у Лукашенко автомобиль Tesla.

В частности в прошлом году действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, против которого протестуют в стране, заявил, что у него есть автомобиль, который подарил ему Маск.

Сам основатель компании в соцсети удивился вопросу о Лукашенко и признался, что автомобиль Tesla президенту Беларуси не дарил.

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Напомним: