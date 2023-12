Маск спросил у белорусов, чем им помочь

Основатель компании Tesla, известный американский бизнесмен Илон Маск предложил в соцсети помощь Беларуси, где уже 5 сутки продолжаются протесты.

Источник: Twitter

Детали: Пользователи соцсетей активно просят иностранных звезд распространять информацию о событиях в Беларуси на свою аудиторию.

С такой же просьбой в Twitter обратились к Маску. Он ответил: "Жаль это слышать. Чем мы можем вам помочь?"

Sorry to hear this. What can we do to help?