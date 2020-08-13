Маск спросил у белорусов, чем им помочь
Основатель компании Tesla, известный американский бизнесмен Илон Маск предложил в соцсети помощь Беларуси, где уже 5 сутки продолжаются протесты.
Источник: Twitter
Детали: Пользователи соцсетей активно просят иностранных звезд распространять информацию о событиях в Беларуси на свою аудиторию.
С такой же просьбой в Twitter обратились к Маску. Он ответил: "Жаль это слышать. Чем мы можем вам помочь?"
Sorry to hear this. What can we do to help?— Elon Musk (@elonmusk) August 13, 2020
В ответ Маску предложили поделиться с Беларусью Интернетом, распространить информацию о протестах или отобрать у Лукашенко автомобиль Tesla.
В частности в прошлом году действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, против которого протестуют в стране, заявил, что у него есть автомобиль, который подарил ему Маск.
Сам основатель компании в соцсети удивился вопросу о Лукашенко и признался, что автомобиль Tesla президенту Беларуси не дарил.
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Напомним:
- 9 августа в Беларуси прошло голосование на выборах президента. По данным Центральной избирательной комиссии, победу одержал Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет.
- Однако оппозиционные экзит-полы указывают, что с огромным отрывом выиграла его оппонентка Светлана Тихановская.
- После этого в стране начались акции, которые сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями, а митингующие уже начали использовать "коктейли Молотова" и якобы один пытался бросить взрывное устройство – и сам погиб.
- Также в Беларуси после задержания силовиками скончался 25-летний житель Гомеля.
- По состоянию на 13 августа в Беларуси задержали 6700 человек. Так, 10 августа МВД Беларуси сообщало о задержании около 3 тысяч протестующих. 11 августа – уже о более 2 тысяч, 12 августа - о 1 тысячи задержанных.