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"Президент услышал": власти Беларуси говорят, что отпустили более тысячи задержанных

Четверг, 13 августа 2020, 21:53

По состоянию на вечер 13 августа в Беларуси отпустили более тысячи задержанных людей под обязательство неучастия в протестах, сообщила председатель Совета Республики Национального собрания страны и доверенное лицо президента Наталья Качанова.

Источник: Кочанова, в эфире телеканал "Беларусь-1", которую цитирует tyt.by

Прямая речь Кочановой: "Все, что начало происходить дальше (после выборов – ред.) — является беспрецедентной попыткой разрушить то, чем мы всегда гордились, — нашу мирную жизнь, — и разделить общество. У нас не должно быть конфронтации.

Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни. Сейчас идет интенсивная работа в этом направлении, уже на вечер сегодняшнего дня выпущены более тысячи человек под обязательство о неучастии в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние — переданы под расписку родителям.

Очевидно, что всем нам не нужна драка, не нужна война. Минск всегда был тихим и спокойным. Давайте прекратим самоуничтожение".

Справка: Из-за протестов в Беларуси задержаны по состоянию на утро 13 августа около 6700 человек.

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Напомним:

  • 9 августа в Беларуси прошло голосование на выборах президента. По данным Центральной избирательной комиссии, победу одержал Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет.
  • Однако оппозиционные экзит-полы указывают, что с огромным отрывом выиграла его оппонентка Светлана Тихановская.
  • После этого в стране начались акции, которые сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями, а митингующие уже начали использовать "коктейли Молотова" и якобы один пытался бросить взрывное устройство – и сам погиб.
  • Также в Беларуси после задержания силовиками скончался 25-летний житель Гомеля.
  • По состоянию на 13 августа в Беларуси задержали 6700 человек. Так, 10 августа МВД Беларуси сообщало о задержании около 3 тысячпротестующих. 11 августа – уже о более 2 тысяч, 12 августа - о 1 тысячи задержанных.

Украинская правда
Темы: БеларусьЛукашенко


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