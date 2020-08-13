"Президент услышал": власти Беларуси говорят, что отпустили более тысячи задержанных

По состоянию на вечер 13 августа в Беларуси отпустили более тысячи задержанных людей под обязательство неучастия в протестах, сообщила председатель Совета Республики Национального собрания страны и доверенное лицо президента Наталья Качанова.

Источник: Кочанова, в эфире телеканал "Беларусь-1", которую цитирует tyt.by

Прямая речь Кочановой: "Все, что начало происходить дальше (после выборов – ред.) — является беспрецедентной попыткой разрушить то, чем мы всегда гордились, — нашу мирную жизнь, — и разделить общество. У нас не должно быть конфронтации.

Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни. Сейчас идет интенсивная работа в этом направлении, уже на вечер сегодняшнего дня выпущены более тысячи человек под обязательство о неучастии в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние — переданы под расписку родителям.

Очевидно, что всем нам не нужна драка, не нужна война. Минск всегда был тихим и спокойным. Давайте прекратим самоуничтожение".

Справка: Из-за протестов в Беларуси задержаны по состоянию на утро 13 августа около 6700 человек.

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