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Глава МВС Білорусі просить вибачення за травмування людей, які "потрапили під роздачу"

Четвер, 13 серпня 2020, 23:09
Глава МВС Білорусі просить вибачення за травмування людей, які потрапили під роздачу

Міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв прокоментував мирні протести в Білорусі та попросив вибачення за травми нібито випадкових людей, які їм нанесли правоохоронці.

Джерело: Караєв в ефірі програми "Марков. Нічого особистого" на білоруському телеканалі ОНТ

Пряма мова Караєва: "Протягом новітньої історії Білорусі ми жодного разу не застосовували ні водомети, ні сльозогінний газ, ні інші летальні засоби, якими ми оснащені. Завжди намагалися обходитися якомога м'якше. Я не кровожерлива людина, не хочу насильства.

На жаль (сила могла бути застосована "не за адресою" - ред.). При будь-масової сутичці, при порушенні громадського порядку виходить так, що впливають на тих, хто спеціально на це йшов (на порушення - ред.), і на тих, хто опинився поруч, не пішов вчасно, не зміг відскочити. Ось за цих людей, тих, кому дісталося, за це насильство я, як командир, хочу взяти відповідальність на себе та попросити вибачення чисто по-людськи перед цими людьми (випадковими жертвами - ред.) ...

Я завжди проти будь-якого насильства над журналістами! Я за те, щоб все висвітлювалося цивілізовано".

Деталі: Він каже, що за три доби нібито було скоєно 11 наїздів на правоохоронців: "По суті, це замах на вбивство. Уявіть, яка відповідна реакція у товаришів цих військовослужбовців!".

За словами Караєва, більше 50 співробітників міліції поранені.

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Безкарність Лукашенка: чому ЄС має посилити тиск через події у Білорусі

Нагадаємо:

  • 9 серпня в Білорусі пройшло голосування на виборах президента.
  • За даними Центральної виборчої комісії, перемогу здобув Лукашенко, який керує державою вже 26 років.
  • Проте опозиційні екзит-поли вказують, що із величезним відривом виграла його опонентка Світлана Тихановська. 
  • Після цього в країні почалися акції, які супроводжуються насильством силовиків, постріламита затриманнями, а мітингарі вже почали використовувати "коктейлі Молотова" і нібито один намагався кинути вибуховий пристрій – і сам загинув.
  • Також у Білорусі після затримання силовикамипомер 25-річний житель Гомеля.
  • Станом на 13 серпня у Білорусі затримали 6,7 тисяч осіб. Так, 10 серпня МВС Білорусі повідомляло про затримання близько 3 тисяч протестувальників. 11 серпня – вже про більше 2 тисяч, 12 серпня - про 1 тисячу затриманих. 

Роман Петренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьМВС
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