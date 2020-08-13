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Глава МВС Беларуси попросил прощение за травмирование "попавших под раздачу"

Четверг, 13 августа 2020, 23:09

Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев прокомментировал мирные протесты в Беларуси и попросил прощение за травмы якобы случайных людей, которые им нанесли правоохранители.

Источник: Караев в эфире программы "Марков. Ничего личного" на беларусском телеканале ОНТ

Прямая речь Караева: "За новейшую историю Беларуси мы ни разу не применяли ни водометы, ни слезоточивый газ, ни другие летальные средства, которыми мы оснащены. Всегда старались обходиться как можно мягче. Я не кровожадный человек, не хочу насилия.

К сожалению (сила могла быть применена "не по адресу" - ред.). При любой массовой схватке, при нарушении общественного порядка получается так, что воздействуют на тех, кто специально на это шел, и на тех, кто оказался рядом, не ушел вовремя, не сумел вовремя отскочить. Вот за этих людей, тех, кому досталось, за это насилие я, как командир, хочу взять эту ответственность на себя и извиниться чисто по-человечески перед этими людьми (случайными жертвами – ред.)…

Я всегда против любого насилия над журналистами! Я за то, чтобы все освещалось цивилизованно".

Детали: Он говорит, что за трое суток якобы было совершено 11 наездов на правоохранителей: "По сути, это покушение на убийство. Представьте, какая ответная реакция у товарищей этих военнослужащих!".

По словам Караева, больше 50 сотрудников милиции ранены.

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Безнаказанность Лукашенко: почему ЕС должен усилить давление из-за событий в Беларуси

Напомним:

  • 9 августа в Беларуси прошло голосование на выборах президента. По данным Центральной избирательной комиссии, победу одержал Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет.
  • Однако оппозиционные экзит-полы указывают, что с огромным отрывом выиграла его оппонентка Светлана Тихановская.
  • После этого в стране начались акции, которые сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями, а митингующие уже начали использовать "коктейли Молотова" и якобы один пытался бросить взрывное устройство – и сам погиб.
  • Также в Беларуси после задержания силовиками скончался 25-летний житель Гомеля.
  • По состоянию на 13 августа в Беларуси задержали 6700 человек. Так, 10 августа МВД Беларуси сообщало о задержании около 3 тысячпротестующих. 11 августа – уже о более 2 тысяч, 12 августа - о 1 тысячи задержанных.

Роман Петренко, УП
Темы: БеларусьМВД


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