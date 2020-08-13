Глава МВС Беларуси попросил прощение за травмирование "попавших под раздачу"

Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев прокомментировал мирные протесты в Беларуси и попросил прощение за травмы якобы случайных людей, которые им нанесли правоохранители.

Источник: Караев в эфире программы "Марков. Ничего личного" на беларусском телеканале ОНТ

Прямая речь Караева: "За новейшую историю Беларуси мы ни разу не применяли ни водометы, ни слезоточивый газ, ни другие летальные средства, которыми мы оснащены. Всегда старались обходиться как можно мягче. Я не кровожадный человек, не хочу насилия.

К сожалению (сила могла быть применена "не по адресу" - ред.). При любой массовой схватке, при нарушении общественного порядка получается так, что воздействуют на тех, кто специально на это шел, и на тех, кто оказался рядом, не ушел вовремя, не сумел вовремя отскочить. Вот за этих людей, тех, кому досталось, за это насилие я, как командир, хочу взять эту ответственность на себя и извиниться чисто по-человечески перед этими людьми (случайными жертвами – ред.)…

Я всегда против любого насилия над журналистами! Я за то, чтобы все освещалось цивилизованно".

Детали: Он говорит, что за трое суток якобы было совершено 11 наездов на правоохранителей: "По сути, это покушение на убийство. Представьте, какая ответная реакция у товарищей этих военнослужащих!".

По словам Караева, больше 50 сотрудников милиции ранены.

Читайте также "Не хочу жить в большой тюрьме". Протесты в Беларуси глазами участников

Безнаказанность Лукашенко: почему ЕС должен усилить давление из-за событий в Беларуси

Напомним: